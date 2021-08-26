خالفت الإجراءات الاحترازية.. غلق ٥ محلات و٣ «سناتر» وتحرير ٥٤ محضرًا في حملات مكبرة بالإسكندرية

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شنت أحياء الاسكندرية حملات مكبرة تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمنع الأسواق العشوائية واستمرار حملات تطبيق الاجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة والغير ملتزمة بالاجراءات الاحترازية أو لتقديمها الشيشة للمواطنين، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وفي هذا الصدد؛ شن حى شرق برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة بشارع الجلاء بداية من فيكتوريا حتى دوران السيوف وتمكنت الحملة من فض عربات الباعة الجائلين وتسيير حركة المارة والمرور وتم ضبط عدد 20 حالة اشغال طريق متنوع.

وقاد اللواء حسن الجمال رئيس حى المنتزة ثان حملة مكبرة لازالة الإشغالات بشارع 45 بحرى، منطقة العصافرة قبلى، شارع سليمان الفارسى وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 108 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 10 آلاف جنيها والتحفظ على عدد من الشيش وازالة سقائف من الصاج بشارع المعهد الدينى.

وشن حى المنتزة أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود حملة مكبرة لازالة الاشغالات وتطبيق الاجراءات الاحترازية استهدفت شوارع مسجد الصداقة، لمعى، عقل باشا، شارع 595، منطقة ميامى ،شارع أبوعجيلة ،شارع جمال عبدالناصر منطقة فيكتوريا وأسفرت الحملة عن غلق عدد 3 مراكز تعليمية وضبط عدد 56 حالة اشغال متنوع وتحرير عدد 10 محاضر وغلق عدد 2 محل مخالف وفرض غرامات فورية تقدر ب 3 الاف جنيها والتحفظ على 30 كيلو من اللحوم.

ونفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبره للتفتيش على المحال التجارية والمقاهي والمطاعم ومتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازيه استهدفت محور المحمودية وترعه النوباريه وشارع الامير لؤلؤ ومزلقان نجع العرب ومناطق كرموز وغيط العنب وشارع مسجد القباري، شارع الملك شاه، شارع القفال وشارع الاسناوي،شارع راغب،شارع المدابغ وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد 1 محل زيوت وتحرير عدد ٤٤ محضر متنوع وضبط عدد 160 حالة إشغال متنوع وعدد 55 حاجز كاوتش ومكبر صوت.

وقام حى العامرية أول برئاسة الأستاذ محمد عبدالله حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بقرية المسيرى أسفرت عن غلق عدد ٢ مقهي والتحفظ على عدد ٤٧ حالة إشغال وعدد 30 شيشة و٣ مكبرات صوت.

وشن حى الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ حملة مكبرة لازالة الاشغالات استهدفت شوارع طريق ٢٦ يوليو، ميدان عرابي، قصر رأس التين، السيد محمد كريم، ش فرنسا واسفرت عن ضبط عدد 100 حالة اشغال متنوع.