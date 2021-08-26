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أمانة عسير وبلدياتها تُعيد تأهيل الطرق والأرصفة في محافظات المنطقة

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أمانة عسير وبلدياتها تُعيد تأهيل الطرق والأرصفة في محافظات المنطقة أمانة عسير وبلدياتها تُعيد تأهيل الطرق والأرصفة في محافظات المنطقة
في إطار أعمالها الميدانية لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري

أمانة عسير وبلدياتها تُعيد تأهيل الطرق والأرصفة في محافظات المنطقة

تواصل أمانة منطقة عسير والبلديات الـ33 التابعة لها، أعمالها الميدانية في إطار معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضحت الأمانة أنه تم خلال الشهر المنصرم معالجة 96.333 ألف متر طولي للدهانات والعلامات المرورية والخطوط الأرضية؛ فيما رفعت كفاءة وجاهزية الطرق من خلال معالجة 87.404 ألف م2 لحفر الشوارع والتشققات في مواقع مختلفة وفق خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها.

وأشارت إلى أعمال الصيانة وإعادة التأهيل في مختلف محافظات منطقة عسير، شملت صيانة التجهيزات الداخلية لـ4.222 عمود إنارة وفانوسًا وإصلاح الأرصفة المتهالكة بمساحة 70.540 ألف م2، وإزالة وتحسين 6.046 من الحواجز الخرسانية، ورفع 112.882م3 من مخلفات البناء والهدم؛ علاوة على معالجة ما يتجاوز 5.786م2 من الكتابات المشوهة على الجدران، ورفع 412 مركبة تالفة ومعالجة 4.263 حاوية نفايات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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