أخبار عاجلة

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر -
رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي -
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب -
«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012 -
«زى النهارده» وفاة المحامية الرائدة مفيدة عبدالرحمن ٣ سبتمبر ٢٠٠٢ -
«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260 -
«زي النهارده» استقلال دولة قطر 3 سبتمبر 1971 -
رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو) -
قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة) -
ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"هيئة الشرقية": خطة ميدانية وتوعوية للعودة للمدارس والجامعات

Print
جولات متنوعة لتقديم النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة

أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية استعداده للعمل خلال العودة الحضورية للتعليم العام والجامعي بخطة ميدانية وتوعوية متكاملة قائمة على تنفيذ جولات ميدانية على مدارس البنين والبنات والجامعات والكليات والمعاهد، وبذل كل الجهود الميدانية والتوعوية وتقديم النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة.

ونوّه فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي بأن تطبيق خطة عمل الجولات الميدانية والتوعوية من بداية العام الدراسي الأول تحظى بإشراف وتوجيهات أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة واهتمام الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة

الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة