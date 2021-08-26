أخبار عاجلة

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر -
رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي -
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب -
«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012 -
«زى النهارده» وفاة المحامية الرائدة مفيدة عبدالرحمن ٣ سبتمبر ٢٠٠٢ -
«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260 -
«زي النهارده» استقلال دولة قطر 3 سبتمبر 1971 -
رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو) -
قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة) -
ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

رئيس مدينة دسوق يُسلّم «عقود التقنين» إلى 4 مستحقين (صور)

Print
رئيس مدينة دسوق يُسلّم «عقود التقنين» إلى 4 مستحقين (صور) رئيس مدينة دسوق يُسلّم «عقود التقنين» إلى 4 مستحقين (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلّم السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، الخميس، 4 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من عقود تقنين أراضي أملاك الدولة لتسليمها للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، واستكمال جميع الإجراءات الخاصة بالتقنين، وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.


وقال «عبدالستار» في تصريحات صحفية، إن إجمالى العقود التي تم تسلميها حتى الآن بلغ 90 عقد تقين أملاك دولة، والتى تعد انجاز بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين لتحقيق الصالح العام، مشيرًا إلى «أننا في صف المواطن قبل كل شيء، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تهاني الجبالي تشيد بمبادرة الرئيس السيسي عن الوعي: يجب أن تتحول إلى واقع

تهاني الجبالي تشيد بمبادرة الرئيس السيسي عن الوعي: يجب أن تتحول إلى واقع

أحمد نوار يطالب بتشكيل لجنة وطنية لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي بشأن الوعي

أحمد نوار يطالب بتشكيل لجنة وطنية لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي بشأن الوعي

التشكيلية أميمة السيسي تحتفي بالمرأة المصرية في «السنيورة.. بنت بلادي»

التشكيلية أميمة السيسي تحتفي بالمرأة المصرية في «السنيورة.. بنت بلادي»

الملك والسيسي يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة

الملك والسيسي يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة