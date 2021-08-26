رئيس مدينة دسوق يُسلّم «عقود التقنين» إلى 4 مستحقين (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلّم السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، الخميس، 4 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من عقود تقنين أراضي أملاك الدولة لتسليمها للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، واستكمال جميع الإجراءات الخاصة بالتقنين، وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.



وقال «عبدالستار» في تصريحات صحفية، إن إجمالى العقود التي تم تسلميها حتى الآن بلغ 90 عقد تقين أملاك دولة، والتى تعد انجاز بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين لتحقيق الصالح العام، مشيرًا إلى «أننا في صف المواطن قبل كل شيء، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية».