رئيس «الضرائب»: وزير المالية حريص على معرفة آراء المشاركين حول «الفاتورة الإلكترونية»

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قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تلقى اهتمامًا كبيرًا من وزير المالية، ومتابعة مستمرة لكافة الخطوات التي تتم لتحقيق إنضمام الشركات إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرًا إلى قيام وزير المالية بالتوجيه نحو ضرورة التعرف على آراء الشركات التي قامت بالإنضمام للمنظومة، والتعرف على مقترحاتهم لتحسين أدائها، ومعرفة تجاربهم مع المنظومة مما سيحقق المنفعة المشتركة لمصلحة الضرائب والشركات والاقتصاد ككل.

وأضاف «عبدالقادر» في تصريحات صحفية، الخميس، أنه منذ أن صدر قرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وما تبعه ذلك من صدور قرارات الإلزام بالإنضمام للمنظومة بمراحلها الثلاثة بالتطبيق على الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين، والتى بدأت المرحلة الثالثة لها في 15 مايو الماضى، فلقد قامت المصلحة بالعديد من الإجراءات لتنفيذ هذه القرارات حيث قامت بالتواصل مع الشركات التي شملتها هذه القرارات، وذلك من خلال التواصل المباشر مع الشركات، ومن خلال عقد العديد من ورش العمل سواء بالحضور الفعلى أو عبر تقنية الفيديوكونفرانس، والتى تم من خلالها شرح الإجراءات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، والإجابة على كافة تساؤلات الشركات.

وأكد «رئيس مصلحة الضرائب» أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني

einvoice_support@efinance.com.eg، هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكترونى https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.php

ومن جانبها، تقدمت «مجموعة شركات جهينة» بالشكر لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على الجهد المبذول من جانبهم لمواكبة التغيرات، والتطورات العالمية لجعل الخدمات التي تقدمها مصلحة الضرائب المصرية أكثر سهولة ويسرعلى الممولين من خلال تطبيق نظام الميكنة، والتعامل إلكترونيًا على جميع الخدمات التي تقدمها المصلحة، قائلة إن هذا مما لا شك فيه جعل الخدمات التي تقدمها مصلحة الضرائب المصرية أكثر سهولة ودقة، وأوفر في الوقت والجهد، وذلك من خلال ميكنة الاقرارات الضريبية، ومؤخراً تطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية والذى يؤدى بلاشك إلى حصر المجتمع الضريبي، والعمل على تحصيل ضريبة من الاقتصاد غير الرسمي.

وأوضحت مجموعة شركات «جهينة» أن انضمامها لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حقق لها العديد من المزايا منها توفير الوقت والجهد، والتعامل مع أشخاص مسجلين ضريبيًا، وسهولة أكثر في حفظ البيانات، وفى الفحص الضريبي، وكذلك في إعداد الإقرارات الخاصة بالقيمة المضافة.

أما عن الصعوبات التي تواجه «مجموعة شركات جهينة»، أشارت المجموعة إلى أنها تتمثل في أن الشركة تقوم بالتعامل مع عدة جهات حكومية بمبالغ كبيرة وتواجه صعوبات في الحصول على بيانات ضريبية لتلك الجهات، وكناحية اقتصادية يكون من الصعب عدم التعامل مع تلك الجهات .

وأعربت «مجموعة شركات جهينة» عن أملها في أن يتم عمل نظام من خلال مصلحة الضرائب يجعل من السهل الحصول على البيانات الضريبية لتلك الجهات من خلال المصلحة، لافتًة إلى وجود صعوبات في استيراد تحليل بفواتير البيع من على نظام الفاتورة الالكترونية الخاص بالمأمورية حيث يصعب عمليًا استيراد فواتير أكثر من 700 فاتورة باليوم، في حين أن فواتير البيع اليومية الخاصة بالشركة تقدر 15 الف فاتورة وبالتالى صعوبة وعدم دقة في حالة عمل مقارنة بين المبيعات كالمنظومة والمبيعات كالشركة، وأعربت مجموعة شركات جهينة عن تمنياتها للقيادة السياسية الحكيمة ولوزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بدوام التقدم والازدهار .

و أشادت «الشركة الشرقية للدخان» بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مؤكدة أنها على استعداد لتقديم كل الدعم والمساعدة لمصلحة الضرائب لتطبيق التحول الرقمي الذي يساعد الاقتصاد القومي.

وأضافت «الشركة الشرقية للدخان» أنها ستبدأ في جمع قواعد البيانات الخاصة بشركاتها داخل مصر وستقوم بإمداد مصلحة الضرائب بكل أرقام التسجيل الخاصة بالمتعهدين الذين يتعاملون معها، كما ستقوم الشركة بإمداد المصلحة ببطاقات الرقم القومي بالنسبة للأكشاك التي تتعامل معها، وخاصة من ليس لديهم بطاقات ضريبية، مشيرة إلى أن تعاونها هذا مع مصلحة الضرائب المصرية يأتى إيمانًا من الشركة بأهمية ضم الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي.



وعن تجربتها في الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، أوضحت شركة «ابن سينا فارما» أن منظومة الفاتورة الإلكترونية أكثر من رائعة وحققت العديد من المزايا منها حفظ الفواتير إلكترونيًا، بحيث تعد أرشيف ومرجع لفواتير الشركة، لافتة إلى أنها في إنتظار إكتمال تطبيق المنظومة على كل الشركات مما سيساعد على تحقيق العدالة الضريبية، كما تتيح إمكانية الإطلاع على الفواتير ومصدرها ومستقبلها، قائلة كشركة أستطيع رؤية فاتورة المورد وكذلك العميل سيستطيع رؤية الفاتورة الخاصة به، وهذا سيكون أمر جيد جدًا، مشيرة إلى أنه بإكتمال المنظومة بإنضمام جميع الشركات ستكون مشروع ضخم وقوى .

وأشارت شركة «ابن سينا فارما» أنها إنضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في شهر مايو الماضى، وقامت حتى الأن برفع حوالى 2 مليون و200 فاتورة على المنظومة، وعن الدعم الفنى الذي قدمته مصلحة الضرائب المصرية للشركة بخصوص منظومة الفاتورة الإلكتروني قالت شركة «ابن سينا فارما» أنها تلقت كامل الدعم من المصلحة وقامت شركة إيفينانس بالتفاعل معنا والرد على أسئلتنا وإستفساراتنا والرد السريع على الإيميلات المرسلة إليهم، وقدمت كل المساعدة، كما قامت بتذليل كافة العقبات التي واجهت الشركة ومنها منح الشركة كود موحد للتعامل به مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، حتى لا نتأخر في الإنضمام إلى المنظومة، وذلك نظرًا لتأخر شركة GS1 في تكويد الأصناف لدينا، وأعربت الشركة علن تقديرها للمجهود الذي تبذله مصلحة الضرائب في هذا الشأن.

ومن جانبها أشادت «مجموعة شركات الدكتور حسام عمر» وتشمل 4 شركات ( الشركة المتحدة للصيادلة، والشركة المتحدة للتجارة وتوزيع السلع الإستهلاكية، الشركة المتحدة للتوزيع ومستلزمات الصيدليات، شركة الشرق الأوسط للكيماويات ) بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والدعم الفنى الذي حصلت عليه من مصلحة الضرائب المصرية، لتيسير إنضمام كل شركة من الشركات التابعة لها إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية كل في المرحلة الإلزامية لإنضمامها، لافتة إلى أنه كان هناك تواصل دائم من مركز الدعم الفنى بالمصلحة، وصل في بعض الأيام إلى التواصل حتى الساعة الثانية عشرة ليلًا، مضيفة أن المصلحة قامت بتنظيم العديد من ورش العمل لتدريب العاملين بالمجموعة على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وكان هناك تجاوب سريع من المصلحة في الرد على كافة الإيميلات والإستفسارات .

وأوضحت «مجموعة شركات الدكتور حسام عمر» أنه منذ إنضام الشركات التابعة لها إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية تقوم الشركة المتحدة للصيادلة برفع 2 مليون ونصف فاتورة شهريًا،، والشركة المتحدة للتجارة وتوزيع السلع الإستهلاكية تقوم برفع مليون فاتورة شهريًا على المنظومة، وتقوم الشركة المتحدة للتوزيع ومستلزمات الصيدليات برفع حوالى 100 ألف فاتورة شهريًا على المنظومة، كما تقوم شركة الشرق الأوسط للكيماويات برفع حوالى نصف مليون فاتورة شهريًا )، وذلك دون أن يواجهنا أيه صعوبات في التعامل مع المنظومة .

وعن الفوائد التي استفادت منها نتيجة إنضمامها لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قالت «مجموعة الدكتور حسام عمر» إن المنظومة ساعدتها في التخلص من عبء أرشفة الفواتير الورقية حيث أصبحت الفواتير جمعيها إلكترونية، وكذلك ساعدت في إنتظام العمل حيث يتم طباعة اليوميات شهريًا ورفعها على إقرار الضريبة على القيمة المضافة أوتوماتيكيًا، موضحة أن المجموعة قامت بإصدار تعليمات بمنع التعامل مع أي جهة غير منضمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وعدم إصدار أي فاتورة إلا لجهة لديها رقم تسجيل ضريبى .

وتوجهت «مجموعة شركات الدكتور حسام عمر» برسالة إلى جميع شركائها في السوق المصريه للإستفادة من منظومة الفاتورة الالكترونيه بأسرع وقت ممكن حيث أن ذلك يساهم في نشر العدالة الضريبية في المجتمع المصري .

وقالت مجموعة شركات الدكتور حسام عمر نتوجه بالشكر للعاملين بمركز كبار الممولين على الجهد المبذول في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على الوجه الامثل.

وفي ذات السياق قالت «شركة الأمير للتوكيلات التجارية والصناعات المتطورة» إلى أنها قامت بالإنضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية في ١٥ مايو الماضى، وتلقينا كامل الدعم الفنى والمساعدة من مصلحة الضرائب المصرية لمساعدتنا في الإنضمام للمنظومة، لافتة إلى أنه مع إكتمال تطبيق المنظومة على جميع الشركات العاملة في السوق المصرى سيتم تحقيق ضبط كامل للسوق، وسيتم القضاء على الكثير من المساؤى بالسوق.

وأشارت «شركة الأمير للتوكيلات التجارية والصناعات المتطورة» إلى أن تفاوت توقيتات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على الشركات كان له تأثير سلبى علينا كشركة حيث أن لدينا أكثر من ٧٠ ألف عميل ولكن بعض هؤلاء العملاء قد يفضل التعامل مع شركات منافسة أخرى لم يحن دورها للانضمام بعد إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، مما شكل عبء كبير علينا كشركة من حيث خسارة هؤلاء العملاء، لافتة إلى تفهمها كشركة لهذه الظروف ولقيام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بالتطبيق التدريجى للمنظومة على كافة الشركات .

وأشادت «شركة الأمير للتوكيلات التجارية والصناعات المتطورة» بتوجه الدولة ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية إلى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتى من شأنها المساهمة في تحقيق الحصيلة الضريبية ضبط السوق المصرى وضم الإقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية وتحقيق العدالة الضريبية.

وعن تجربتها في الإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أوضحت شركة «مزايا للعطور والهدايا» إن منظومة الفاتورة الإلكترونية ممتازة، ومن المنتظر أنه عند إكتمال المنظومة ستقوم بتسهيل إعداد الإقرار الضريبى شهريًا، مشيرة إلى أنه حاليًا في حالة عدم قبول فاتورة على المنظومة أوعدم رفعها عليها تقوم الشركة بوضعها في إقراراها، وذلك لتأمين نفسها حسابيًا وضريبيًا .

وقالت شركة «مزايا للعطور والهدايا» أنه كان لدينا صعوبات في البداية في الإنضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، ولكن وجدنا تعاون ودعم من مركز الدعم الفنى بمركز كبار الممولين بالمصلحة مشيدة بجهود المصلحة في تقديم الدعم الفنى والرد على الإستفسارات .