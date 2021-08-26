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نقيب الفلاحين يحذر المزارعين من زراعة تقاوي مجهولة المصدر

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نقيب الفلاحين يحذر المزارعين من زراعة تقاوي مجهولة المصدر نقيب الفلاحين يحذر المزارعين من زراعة تقاوي مجهولة المصدر

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن وزارة الزراعه طرحت تقاوي معظم المحاصيل الشتويه بأسعار معقولة ، لافتا أن تقاوي الوزارة مطابقه للمواصفات ومضمونة.

وأضاف عبدالرحمن ان تقاوي المحاصيل الشتويه هذا العام معقوله وتناسب الفلاحين رغم ارتفاع بعض الأصناف عن العام الماضي متأثرة بارتفاع الاسعار عالميا ، حيث ارتفع سعر عبوة تقاوي القمح وزن ال30كيلو بنحو 45جنيها ، حيث كانت تباع الموسم الماضي 215 جنيه وتطرح حاليا ب260 جنيه، وارتفع سعر شيكارة تقاوي الشعير وزن 30كيلو من 185 الموسم الماضي الي250جنيه هذا الموسم بزيادة نحو65جنيه ، كما زاد سعر عبوة تقاوي البرسيم الهلالي وزن 10كيلو من 195 جنيه الي 225 جنيه بزياده نحو 30جنيه ، فيما تباع عبوة تقاوي البرسيم الفحل وزن 10كيلو الآن بسعر 250جنيه للعبوة ، كما ارتفع سعر تقاوي البصل بنحو 230 جنيه للعبوة وزن كيلو واحد فتباع حاليا ب600جنيه وكانت تباع الموسم الماضي ب370جنيه. وانخفض سعر عبوة الفول البلدي وزن 35 كيلو من 805جنيه العام الماضي إلى 500جنيه هذا الموسم بمقدار 305 جنيه في العبوة الواحدة.

وناشد عبدالرحمن جميع المزارعين بتحري الدقه في اختيار التقاوي واتباع الخريطه الصنفيه لمنطقه الزراعه حتي لا تتأثر إنتاجية المحصول سلبيا وللحصول علي جودة وإنتاجية عالية وعدم شراء التقاوي مجهوله المصدر حتي لو كانت اقل في السعر حرصا علي ضمان عمليات الانبات ووفرة الانتاج وتجنبا للاصابه بالأمراض.

واوضح ابوصدام ان تقاوي وزارة الزراعة منتقاه وعالية الانتاجيه وخاليه من الحشائش ومسببات الامراض ومضمونه ويمكن محاسبة من يبيعها وتناسب مناخ المحافظات التي تباع فيها وتباع حاليا بمنافذ معروفه في معظم المحافظات ، بخلاف التقاوي مجهولة المصدر والمكسورة من المواسم السابقه فهي اقل انتاجيه ويصعب محاسبة من يبيعها في حالة حدوث ضرر منها ويمكن ان تحوي تقاوي حشائش او مسببات أمراض وقد تضر بمن يزرعها ضرر بالغ.

المصرى اليوم

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