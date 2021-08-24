أمير رمسيس يطالب محافظ القاهرة بالتراجع عن قرار رفع رسوم التصوير بالشوارع

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طالب المخرج أمير رمسيس محافظ القاهرة بالتراجع عن قرار رفع رسوم التصوير للأفلام والإعلانات إلى 100 ألف جنيه في اليوم الواحد للأماكن والشوارع والجراچات التابعة للمحافظة.

رسالة المخرج أمير رمسيس

وقال رمسيس في رسالة وجهها إلى محافظ القاهرة ونشرها عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك:«السيد الفاضل محافظ القاهرة ..جزيل الشكر على أنك توليت منصبك حديثا وليس منذ زمن.. فربما لو توليته في الماضي على الأرجح لم نكن لنرى افلاما مثل «حياة أو موت» لكمال الشيخ.. «أحلام هند وكاميليا» محمد خان.. «البحث عن سيد مرزوق» داود عبدالسيد و«القاهرة منورة بأهلها» يوسف شاهين.. وكافة اعمال جيل الواقعية الجديدة في السينما المصرية التي حاربت تيارا سائدا وصنعت قصائد في حب مدينة القاهرة.

وتابع :«على الاقل صار لدينا تراث سينمائي نترحم عليه قبل مجئ سيادتكم إلى المنصب.. لو لم يتم سحب قرار رسوم التصوير الخارجي سيتذكر تاريخ السينما المصرية للأبد دور هذا القرار الغير مدروس في قتل صناعة كانت يوما رائدة في المنطقة وبداية مرحلة ان نرى شوارع بيروت ودبي والدار البيضاء بديلا لشوارع القاهرة.

واختتم :«شكرا لأنكم لم تطعنون صناعة السينما في مقتل إلا بعد أن صار لدينا تراث نترحم عليه».

وكانت محافظة القاهرة قد أصدرت قرارا لرفع رسوم التصوير للأفلام والإعلانات بالمحافظة إلى 10 آلاف جنيه في الساعة الواحدة و100 ألف جنيه عن اليوم وهو القرار الذي احدث جدلا كبيرا بين السينمائيين الذين رأوا الأمر يصب في مزيد من ذبح السينمائييين وصناعة السينما.

يذكر أن غرفة صناعة السينما تعقد ظهر الغد اجتماعا طارئا لبحث قرار محافظة القاهرة الخاص برفع أسعار التصوير للأفلام والإعلانات بالمحافظة.