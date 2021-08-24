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رئيس يعلن زيادة مكافآت اللاعبين بعد التتويج بلقب الدوري ()

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رئيس الزمالك يعلن زيادة مكافآت اللاعبين بعد التتويج بلقب الدوري (فيديو) رئيس يعلن زيادة مكافآت اللاعبين بعد التتويج بلقب الدوري ()

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وجه حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي التهنئة لكل الزملكاوية بالفوز ببطولة الدوري الممتاز للمرة الـ13 في تاريخه .

وأضاف حسين لبيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن جماهير الزمالك سعداء بالفوز ببطولة الدوري.

وتابع: ربنا أكرمنا بالتتويج ببطولات الألعاب الجماعية الأربعة وكما أقول أن الزمالك أكبر قلعة رياضية في وسعيد أنني ساهمت في تحقيق الفرحة لكل جماهير نادي الزمالك.

وأوضح لبيب أن بطولة الدوري العام نتاج مجهود كبير لمنظومة محترمة واللاعبون تعاهدوا على الفوز ببطولة الدورى العام وسيتم منح اللاعبين مكافأت أعلى من المنصوص عليها في اللائحة .

وأشار حسين لبيب في مداخلته مع الإعلامي أحمد موسى بقناة صدى البلد، إلى أن كارتيرون مدرب الزمالك مدرب متميز وأدار المباريات بكفاءة عالية وقام برفع اللياقة البدنية لكل اللاعبين .

المصرى اليوم

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