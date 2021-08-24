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أحمد أبو مسلم: استحق التتويج ببطولة الدوري العام

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أحمد أبو مسلم: الزمالك استحق التتويج ببطولة الدوري العام أحمد أبو مسلم: استحق التتويج ببطولة الدوري العام

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يرى أحمد أبو مسلم، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، استحق التتويج ببطولة الدوري الممتاز للمرة ال13 في تاريخه.
وقال أحمد أبو مسلم، في تصريحات لبرنامج " المصري اليوم" الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :"نادي الزمالك استحق التتويج ببطولة الدوري هذا الموسم، حيث كان هو الأفضل في معظم المباريات وكان هناك تركيز كبير من اللاعبين على التتويج بالبطولة".

وأضاف :"بطولة راحت من الأهلي، الفريق الأحمر حصل على بطولات كثيرة هذا الموسم، فطبيعي أن يخسر بطولة أمام الزمالك منافسه التقليدي والذي كان الأفضل".

يذكر أن الزمالك فاز على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة ال33 من مسابقة الدوري الممتاز.

وتوج الزمالك ببطولة الدوري رسميا، دون الانتظار الى نتيجة مباراة الجولة الأخيرة أمام البنك الأهلي، بعدما رفع رصيده إلى 79 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي.

المصرى اليوم

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