أخبار عاجلة

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا -
فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها -
الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة -
6 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسحب رعدية وضباب وتدنٍ للرؤية -
"المعلمي" يلتقي مندوب الإمارات المناوب لدى الأمم المتحدة -
طلاب ثانوي يتفاجؤون برسالة من "قياس" باشتراط "الجرعتين" لدخول اختبار القدرات -
أسعار النفط تسجل ارتفاعاً بسبب الانخفاض الحاد في مخزونات الخام الأمريكية -
"شرطة مكة": القبض على مواطن نقل مخالفين لنظام أمن الحدود على طريق (جدة - جازان) -
اكتشافات "هيئة التراث" تُعيد صياغة قطاع السياحة وتنمو بالاقتصاد الوطني -
بعد سقوطه أمام فيتنام .. أشعة الرنين المغناطيسي تحدد إصابة "عطيف" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"سباهي" يعتمد المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي بصحة مكة المكرمة

Print
"سباهي" يعتمد المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي بصحة مكة المكرمة "سباهي" يعتمد المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي بصحة مكة المكرمة
الالتزام بإرسال التقارير التي تثبت تطبيق معايير الجودة خلال سريان شهادة الاعتماد

حصل المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي بصحة مكة المكرمة على تجديد الاعتراف واعتماد المركز السعودي للجودة "سباهي".

وقال المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي: إن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) الجهة الرسمية المخولة بمنح شهادات الاعتماد لجميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في القطاعَيْن العام والخاص بالمملكة العربية ، التي تكمن مهامها في وضع معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى التي يتم بموجبها تقييم جميع منشآت الرعاية الصحية لتحقيق أعلى معايير الجودة.

وأكد "العتيبي" حرص صحة مكة المكرمة ممثلة في المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي على أهمية الالتزام بإرسال التقارير الدورية التي تثبت تطبيق معايير الجودة خلال فترة سريان شهادة الاعتماد، إضافة إلى الإفصاح عن أي تغييرات في الهيكل الإداري أو الخدمي أو الإنشائي خلال شهر من التغيير وفقًا لمعايير الجودة المحددة والنظام المعمول به لدى المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تعلن عودة رحلات الركاب البحرية مع مصر (تعرف على الضوابط)

السعودية تعلن عودة رحلات الركاب البحرية مع مصر (تعرف على الضوابط)

«السياحة الدينية» تدعو السعودية لسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة

«السياحة الدينية» تدعو السعودية لسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة

سفير السعودية في بوركينا فاسو يلتقي وزيرة المرأة ويناقشان التعاون بمجال العمل الإنساني

سفير السعودية في بوركينا فاسو يلتقي وزيرة المرأة ويناقشان التعاون بمجال العمل الإنساني

السعودية تسعى لزراعة 50 مليار شجرة باستضافة مبادرتين لمواجهة التغير المناخي

السعودية تسعى لزراعة 50 مليار شجرة باستضافة مبادرتين لمواجهة التغير المناخي