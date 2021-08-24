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علق الإعلامي عمرو أديب على تتويج نادي الزمالك ببطولة الدوري المصري لهذا الموسم.

وكتب عمرو أديب على تويتر: «محدش يعرف السعاده اللى احنا فيها» وتابع«احنا مش مهتمين بالتحفيل أو الشماته احنا فرحانين وبس»

وأضاف: «احنا كسبنا في ظروف من اصعب ما يمكن. بدون مجلس طبيعى بدون ميزانيه».

وأكمل قائلاً: «ارجوكم بهدوء هنونا زي ما كنا بهنى محدش يقلل من الانجاز محدش يقولنا اصل الدورى مش بطوله مهمه»

وأختتم التغريدة قائلاً: «مبروك يا رجاله مبروك يا زمالك».

ومن المعروف عن الإعلامي عمرو أديب تشجيعه لنادي الزمالك.

وفاز نادي الزمالك ببطولة الدوري لموسم 2020-2021، لتكون المرة 13 في تاريخه بعد تغلبه على فريق الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة، ليرتفع رصيد الفريق إلى النقطة 79 قبل الجولة الأخيرة من الدوري المصري.