بايدن: الاعتراف بطالبان مشروط بتطبيق ما يقولون

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ألقي الرئيس الأمريكي جو بايدن كلمة حول التطورات في أفغانستان، وذكر أن واشنطن تتجه لإنهاء مهمة الإجلاء بحلول 31 أغسطس الجاري.

وقال بايدن اليوم: «مواجهة الإرهاب لا تتطلب أن نكون في أفغانستان بل أن نعزز التنسيق مع حلفائنا في كل مكان»، كما أنبه إلى أن الاعتراف بطالبان مشروط بتطبيق ما يقولون ولا أحد يثق بهم.

وشدد بايدن على أن ضمان الإجلاء في موعده المحدد يعتمد على تعاون طالبان وقد طلبت من البنتاغون خططا طارئة إذا لزم الأمر، ولفت بايدن أن أي شخص يصل إلى الولايات المتحدة من أفغانستان سيخضع لتدقيق أمني.

وبرر بايدن أن قرار الانسحاب من كابول بتزايد خطر شن هجمات من داعش.

هذا وبدأت الولايات المتحدة بسحب قوتها العسكرية التي تؤمن عمليات الإجلاء من أفغانستان، وقال السكرتير الصحفي للبنتاجون جون كيربي إنه تم إجلاء حوالي 4000 أمريكي من أفغانستان حتى الآن.

يأتي ذلك بعد فترة وجيزة من قرار الرئيس بايدن عدم تمديد الموعد النهائي المحدد في 31 أغسطس للانسحاب.

وقال المتحدث بأسم البيت الأبيض أن بايدن أبلغ مجموعة السبع أن إنهاء المهمة في كابول نهاية أغسطس يعتمد على تنسيق مستمر مع طالبان.

وذكر البيت الأبيض: أن بايدن طلب من البنتاجون ووزارة الخارجية إعداد خطة لتعديل موعد الانسحاب من أفغانستان.

وتوقع البيت الأبيض ألا يتم منع الأفغان الحاصلين على التأشيرات الخاصة من الوصول إلى مطار كابول.