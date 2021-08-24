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متحدث: البنك الدولي يوقف صرف أموال لعملياته في أفغانستان

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متحدث: البنك الدولي يوقف صرف أموال لعملياته في أفغانستان متحدث: البنك الدولي يوقف صرف أموال لعملياته في أفغانستان

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قال متحدث باسم البنك الدولي بعد اجتماع لمجلس الإدارة اليوم الثلاثاء إن المؤسسة المالية الدولية أوقفت صرف أموال لعملياتها في أفغانستان بعد أن سيطرت حركة طالبان على البلاد، وتراقب عن كثب الوضع هناك.

وأضاف المتحدث قائلا "لدينا قلق عميق حيال الوضع في أفغانستان وتأثيره على مشاريع التنمية في البلاد، خصوصا للنساء."

وقال المتحدث إن البنك سيواصل التشاور بشكل وثيق مع المجتمع الدولي وشركاء التنمية إزاء الوضع في أفغانستان ويستطلع سبلا للإبقاء على تواصله هناك والحفاظ على "مكاسب التنمية التي تحققت بصعوبة".

المصرى اليوم

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