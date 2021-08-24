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قام محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بالاجتماع بلاعبي فريق الكرة في أرضية ملعب خالد بشارة عقب نهاية مباراة الجونة والتي حسمها التعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 بالجولة قبل الأخيرة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وفقد الأهلي لقب الدوري الممتاز وتُوج به الزمالك بعد فوزه على الانتاج بهدفين نظيفين مساء الثلاثاء.

وقال الخطيب خلال اجتماعه مع لاعبي الأهلي:«لقد قصرنا معكم ولكن لن نترك حق الأهلي، ولكن لم نتحدث عن ذلك في الوقت الحالي».

وحفز الخطيب لاعبي الأهلي على تقديم أفضل مالديهم في المنافسات المقبلة سواء المحلية أو الأفريقية فضلاً عن المشاركة في كأس العالم للأندية نهاية العام الجاري.

وأنهى الخطيب رسالته:«ارفعوا رؤوسكم عاليًا أنتم أبطال أفريقيا في نسختين متتاليتين».