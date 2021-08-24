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تحسن الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي

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تحسن الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي تحسن الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي

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شهدت الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي، اليوم الثلاثاء، تحسنا كبيرا، وذلك عقب إجراء عملية جراحية له خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال مصدر مقرب من الفنان نضال الشافعي- لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن الحالة الصحية لنضال تحسنت بشكل كبير بعدما أجرى عملية جراحية عاجلة في القولون، إثر تعرض القولون للانفجار نتيجة الضغط العصبي.

وأضاف المصدر أن نضال سيغادر المستشفى خلال أيام قليلة، ليقضي فترة النقاهة في منزله وبين أفراد أسرته.

وكان الفنان نضال الشافعي قد خضع لعملية جراحية بسبب انفجار القولون نتيجة لحالة ضغط عصبي تعرض لها عقب انتهائه من تصوير فيلم «ميني بار»، حيث لم يلتزم منتج الفيلم باتفاقه معه بشأن الفيلم وجودته ومستلزمات التصوير، مما ترتب عليه تعرض نضال لضغط عصبي شديد وحدوث انفجار في القولون.

المصرى اليوم

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