التطبيق الفرنسي "سافر" يحمى المرأة من التحرش في المهرجانات

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باريس - " وكالة أخبار المرأة "

أطلقت فرنسا تطبيقا جديدا لحماية النساء من العنف والتحرش الجنسي في المهرجانات. وتم إنشاء تطبيق "سافر" من قبل المنظمين في مهرجان "مارساتاك" في مارسيليا وسيتم استخدامه هناك للمرة الأولى في مطلع هذا الأسبوع.

وبالإضافة إلى التطبيق نفسه، الذي يسمح للمستخدمين بإرسال إشارة مساعدة، سيكون هناك فريق في الموقع، موزع على أسس تمكنه من التدخل بسرعة حال الطوارئ. وتم وضع منصة في المهرجان، كمساحة آمنة ونقطة اتصال.

وباستخدام التطبيق مجهول الهوية، يمكن للأشخاص الإبلاغ أنهم شاهدوا تحرشا أو اعتداء جنسيا. ويمكن لأي شخص يشعر بالضيق أو عدم الارتياح استخدام التطبيق أيضا.

كما قررت مجموعة "علي بابا جروب هولدنج" الصينية العملاقة تشكيل لجنة مهنية لتعزيز المعايير التنظيمية الخاصة بأمور من بينها منع التحرش الجنسي، ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء فإن "لجنة بيئة مكان العمل" ستقوم بتعيين فريق عمل مستقل يكون مسئولا عن التحقيق في أية شكاوى وتقارير تتعلق بالتحرش الجنسي والاعتداء الجنسي.

كما تعتزم الشركة العمل على تحسين التوجيهات المتعلقة بانخراط الموظفين مع العملاء والشركاء لمساعدة الموظفين على وضع حدود واضحة بين العمل والتفاعل الاجتماعي.

وأوضحت الشركة أن نتائج التحقيق المؤقت وقرارات العقوبات المتعلقة بـ "حادثة 807" أوشكت على الانتهاء، وأنها ستعلن النتائج للجميع في أقرب وقت ممكن.

وقررت المجموعة مؤخرا فصل مدير متهم بالاعتداء الجنسي، مع تحركها لاحتواء تداعيات الفضيحة، بعد أن نشرت إحدى موظفات الشركة رواية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشكو فيها من محنتها في الشركة، في ظل تزايد الجدل بشأن التمييز الجنسي في قطاع التكنولوجيا بالصين.