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البرلمان العربي يدعو الجزائر والمغرب إلى تغليب علاقات الإخوة و مصالح الشعبين

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البرلمان العربي يدعو الجزائر والمغرب إلى تغليب علاقات الإخوة و مصالح الشعبين البرلمان العربي يدعو الجزائر والمغرب إلى تغليب علاقات الإخوة و مصالح الشعبين

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تابع البرلمان العربي بقلق بالغ تطورات العلاقات بين الجزائر والمغرب، إثر إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، داعيا كلا البلدين إلى تغليب علاقات الإخوة بينهما ومصالح شعبيهما الشقيقين، والتي تفرض ضبط النفس وتجنب التصعيد في العلاقات بين البلدين الشقيقين .

وطالب البرلمان العربي كل من الجزائر والمغرب بالانخراط في حوار بناء لتهدئة التوتر ومناقشة القضايا الخلافية بينهما في إطار أخوي عربي، مؤكدا أن كلا من المغرب والجزائر قوتين رئيسيتين ومؤثرين في المنظومة العربية والاقليمية، ويتحملان مسؤولية كبيرة في تعزيز التضامن العربي ونبذ الخلافات والفرقة.

كما أكد البرلمان العربي على ثقته التامة في حكمة قادة كلا البلدين وقدرتهما على تجاوز هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.

المصرى اليوم

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