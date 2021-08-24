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قالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو اقتصاد الأردن اثنين بالمئة في 2021، بفضل إصلاحات تهدف إلى تشجيع خلق الوظائف مع الحفاظ على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.

وأحدث تقديرات لصندوق النقد منخفضة عن توقعاته في مراجعة سابقة والتي أشارت إلى نمو قدره 2.5 بالمئة.

وقالت الوكالة إن صندوق النقد خفض في تقرير المراجعة الثانية التي أجرتها بعثة الصندوق إلى المملكة، تقييمه لإنكماش الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 1.6 بالمئة من ثلاثة بالمئة كان توقعها في المراجعة الأولى مرجعا ذلك إلى «استجابات السياسة المالية والنقدية في الوقت المناسب والفعالة.»

وتضرر اقتصاد الأردن في 2020 من إجراءات للعزل العام وإغلاقات للحدود وهبوط حاد في السياحة أثناء الجائحة. وتعرضت المالية العامة للبلاد وميزان المدفوعات لضغوط من انهيار السياحة وانخفاض التحويلات المالية من الأردنيين العاملين في الخارج.