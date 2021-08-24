«طالبان»: على الموظفات ملازمة منازلهن حتى تحسن الأمن

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أعلن المتحدث باسم حركة «طالبان» ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء في كابل أن الافغانيات من موظفات الإدارات الرسمية سوف يستطعن معاودة العمل حين يتحسن الوضع الأمني.

وقال: «نريدهن أن يعملن، ولكن ايضا (نريد) ان يكون الأمن متوافرا» للقيام بذلك، طالبا منهن ملازمة منازلهن راهناً، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

معلوم أن حركة «طالبان» تسعى إلى الظهور بمظهر أكثر اعتدالا بعد تسلمها السلطة خلافا لما حصل إبان فترة حكمها بين 1996 و2001 حين فرضت فوانين متشددة من بينها إلزام النساء منازلهن ومنع الفتيات من ارتياد المدارس.