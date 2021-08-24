أخبار عاجلة

تنفيذ "250" برنامج تدريب وتأهيل وتوظيف للمستفيدين من الرعاية في الرياض -
الحكومة اليمنية تؤكد أن جهودها لإقناع "الحوثيين" بوصول فريق أممي إلى ناقلة صافر باءت بالفشل -
ممرضة نيوزيلندية تنقذ شابًا تعرَّض لحادث مروري بأحد شوارع الطائف -
البابا فرنسيس: أجساد النساء شاهدة على تجارب مأساوية -
جنش يوضح موقفه من الانضمام إلى الأهلي ويعتذر لـ«جعفر» -
أوباما يوضح حقيقة رحيله عن الزمالك -
لبيب عن تعاقد الأهلي مع مدرب الزمالك: ذكاء زملكاوي -
جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط تهريب كمية من مستحضرات التجميل -
مع الأخضر .. سالم الدوسري يصنع الفارق في التصفيات -
"الأفضل في العالم".. شهادة وإشادة دولية بنظام التحصين في المملكة بقواعده الصارمة ودعم القيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

«طالبان»: على الموظفات ملازمة منازلهن حتى تحسن الأمن

Print
«طالبان»: على الموظفات ملازمة منازلهن حتى تحسن الأمن «طالبان»: على الموظفات ملازمة منازلهن حتى تحسن الأمن

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المتحدث باسم حركة «طالبان» ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء في كابل أن الافغانيات من موظفات الإدارات الرسمية سوف يستطعن معاودة العمل حين يتحسن الوضع الأمني.

وقال: «نريدهن أن يعملن، ولكن ايضا (نريد) ان يكون الأمن متوافرا» للقيام بذلك، طالبا منهن ملازمة منازلهن راهناً، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

معلوم أن حركة «طالبان» تسعى إلى الظهور بمظهر أكثر اعتدالا بعد تسلمها السلطة خلافا لما حصل إبان فترة حكمها بين 1996 و2001 حين فرضت فوانين متشددة من بينها إلزام النساء منازلهن ومنع الفتيات من ارتياد المدارس.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حسين لبيب: لم أشعر أبدًا بالمؤامرة ضد نادي الزمالك

حسين لبيب: لم أشعر أبدًا بالمؤامرة ضد نادي الزمالك

«السياحة الدينية» تدعو السعودية لسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة

«السياحة الدينية» تدعو السعودية لسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة

هند صبري تكشف عن أصعب يوم في حياتها (التفاصيل)

هند صبري تكشف عن أصعب يوم في حياتها (التفاصيل)

البابا فرنسيس: أجساد النساء شاهدة على تجارب مأساوية

البابا فرنسيس: أجساد النساء شاهدة على تجارب مأساوية