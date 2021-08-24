أخبار عاجلة

تنفيذ "250" برنامج تدريب وتأهيل وتوظيف للمستفيدين من الرعاية في الرياض -
الحكومة اليمنية تؤكد أن جهودها لإقناع "الحوثيين" بوصول فريق أممي إلى ناقلة صافر باءت بالفشل -
ممرضة نيوزيلندية تنقذ شابًا تعرَّض لحادث مروري بأحد شوارع الطائف -
البابا فرنسيس: أجساد النساء شاهدة على تجارب مأساوية -
جنش يوضح موقفه من الانضمام إلى الأهلي ويعتذر لـ«جعفر» -
أوباما يوضح حقيقة رحيله عن الزمالك -
لبيب عن تعاقد الأهلي مع مدرب الزمالك: ذكاء زملكاوي -
جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط تهريب كمية من مستحضرات التجميل -
مع الأخضر .. سالم الدوسري يصنع الفارق في التصفيات -
"الأفضل في العالم".. شهادة وإشادة دولية بنظام التحصين في المملكة بقواعده الصارمة ودعم القيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئيس "القريع بني مالك" يفتتح مركز لقاحات كورونا بمقر المجلس البلدي

Print
شهد تطعيم أول طالب وطالبة منوهًا باهتمام القيادة بتوفير الرعاية الصحية

رئيس

افتتح رئيس مركز القريع بني مالك محمد بن عبدالله الشهري مساء اليوم مركز لقاحات كورونا بالقريع بني مالك، وتم إعطاء أول جرعة من لقاح كورونا لطالب وطالبة في المرحلة المتوسطة، منوهًا باهتمام القيادة الرشيدة بتوفير الرعاية الصحية لحماية وسلامة مواطني ومَن يقيم على أرضها كافة. مشيرًا إلى أنه منذ بداية جائحة كورونا رفعت القيادة شعار الإنسان أولاً، وتوحدت جهود الجهات الحكومية، وتكاملت مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة كافة في سبيل تحقيق ذلك.

ودعا مستشفى القريع المواطنين والمقيمين للمبادرة بالتسجيل لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس، مع تذكير الجميع بمجانية اللقاح إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأوضح مدير مستشفى القريع محمد حامد المالكي أنه تم تحديد مقر اللقاح بمقر المجلس البلدي التابع لبلدية القريع بني مالك لحملة التطعيم ضد كورونا لتوفر جميع الخدمات الأساسية، وهو مصمم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة بطريقة منظمة، من خلال تجهيز أربع غرف لتلقي اللقاحات، يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.

من جانبه، أوضح رئيس بلدية القريع عتيق الجعيد أن البلدية سخّرت في هذا الاتجاه إمكاناتها ومرافقها وجهودها في سبيل التصدي لتفشي المستجد في السعودية.

وأشار إلى أن المشروع الذي دُشّن اليوم بالتعاون مع وزارة الصحة يأتي امتدادًا للعمل التشاركي الموحد، مؤكدًا جاهزية مقر المجلس البلدي للبدء في استقبال المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا كوفيد - 19 يوميًّا، ووضع الخطط اللازمة كافة بالتعاون مع وزارة الصحة لضمان سير العملية بشكل لائق يتماشى مع التدابير الاحترازية المتبعة.

كما وجّه مدير التعليم بحداد بني مالك أحمد بن عيضة المالكي شكره وتقديره لمستشفى القريع وأبطال الصحة لاهتمامهم بالطلاب والطالبات لتلقي جرعات لقاح كورونا؛ لكي تستمر المسيرة التعليمية في هذا العام الدراسي الاستثنائي.

حضر الافتتاح مدير المستشفى ورئيس البلدية ومدير التعليم بحداد بني مالك.

رئيس

رئيس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سفير السعودية في بوركينا فاسو يلتقي وزيرة المرأة ويناقشان التعاون بمجال العمل الإنساني

سفير السعودية في بوركينا فاسو يلتقي وزيرة المرأة ويناقشان التعاون بمجال العمل الإنساني

السعودية تسعى لزراعة 50 مليار شجرة باستضافة مبادرتين لمواجهة التغير المناخي

السعودية تسعى لزراعة 50 مليار شجرة باستضافة مبادرتين لمواجهة التغير المناخي

المملكة تستضيف مبادرتي السعودية الخضراء و الشرق الأوسط الأخضر.. في أكتوبر المقبل

المملكة تستضيف مبادرتي السعودية الخضراء و الشرق الأوسط الأخضر.. في أكتوبر المقبل

المملكة تستضيف منتدى مبادرة السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.. في أكتوبر المقبل

المملكة تستضيف منتدى مبادرة السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.. في أكتوبر المقبل