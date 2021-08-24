أخبار عاجلة

حائل : القبض على شخص انتحل صفة موظف حكومي -
"النيابة العامة": يجب عدم التأثير على إرادة المتهم خلال الاستجواب -
الأمم المتحدة عن الوضع في بنجشير: المهم منع وقوع إصابات بين المدنيين -
رئيس جامعة قناة السويس يتفقد العمل بمكتب التنسيق -
جامعة المنيا تعلن الجدول الزمني للتطعيم ضد كورونا -
جامعة قناة السويس تنظم التدريب الصيفى لطلاب كلية الصيدلة -
أشرف زكي يحصل على وسام الثقافة والفنون الفلسطيني -
خطة شاملة بجامعة قناة السويس لتطعيم جميع منتسبيها ضد كورونا -
تخفيض مجموع القبول بالثانوي العام في شمال سيناء 5 درجات -
«ازرع نخلة» مبادرة تعليم قنا في بداية العام الدراسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مناقشة سير العمل في مشاريع اليمن المموّلة من مجلس التعاون

Print
مناقشة سير العمل في مشاريع اليمن المموّلة من مجلس التعاون مناقشة سير العمل في مشاريع اليمن المموّلة من مجلس التعاون
عبر الاجتماع الـ 20 للجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية

مناقشة سير العمل في مشاريع اليمن المموّلة من مجلس التعاون

عقدت اللجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية اجتماعها العشرين، أمس، عبر الاتصال المرئي، برئاسة الشيخ فراس بن عبدالرحمن آل خليفة؛ مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد بمملكة البحرين.

مثّل الأمانة العامة لمجلس التعاون الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق؛ فيما مثّل الجمهورية اليمنية في الاجتماع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب.

كما شارك في الاجتماع ممثلون عن الجهات المختصة بدول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية والأمانة العامة لمجلس التعاون، وممثلون عن صناديق التنمية بدول مجلس التعاون، والبرنامج السعودي لإعمار وتنمية اليمن، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وناقش الاجتماع سير العمل في المشاريع التنموية التي تموّلها دول مجلس التعاون والصناديق الإقليمية في اليمن ومعالجة التحديات التي تواجهها، ومشاريع جديدة قدمها جانب الجمهورية اليمنية.

وأكد الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون، أهمية عمل هذه اللجنة، التي تمّ تشكيلها عام 2006م، وقامت خلال فترة عملها بدراسة الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية وحشد الموارد لتمويلها.

كما تتابع اللجنة تنفيذ توجيهات المجلس الأعلى بشأن تأهيل الاقتصاد اليمني ووضع الخطط والبرامج لاندماجه في الاقتصاد الخليجي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"النيابة العامة": يجب عدم التأثير على إرادة المتهم خلال الاستجواب

"النيابة العامة": يجب عدم التأثير على إرادة المتهم خلال الاستجواب

تظهر إسهاماتها في احتضان الحضارة.. ما أهمية الاكتشافات الأثرية الجارية بالمملكة؟

تظهر إسهاماتها في احتضان الحضارة.. ما أهمية الاكتشافات الأثرية الجارية بالمملكة؟

"الجبيري": اتفاقية "النقل البحري" تعزز علاقات الرياض - بغداد الاقتصادية

"الجبيري": اتفاقية "النقل البحري" تعزز علاقات الرياض - بغداد الاقتصادية

المملكة تستضيف منتدى مبادرة السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.. في أكتوبر المقبل

المملكة تستضيف منتدى مبادرة السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.. في أكتوبر المقبل