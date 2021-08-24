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لتحقيق مشاهدات عالية.. الداخلية تكشف ملابسات قيادة الدراجات بحركات إستعراضية

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لتحقيق مشاهدات عالية.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو قيادة الدراجات بحركات إستعراضية لتحقيق مشاهدات عالية.. الداخلية تكشف ملابسات قيادة الدراجات بحركات إستعراضية

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع عبر موقع التواصل الإجتماعى«فيس بوك» يتضمن قيام عدد من قائدى الدراجات النارية بالبحيرة بحركات إستعراضية معرضين حياة المواطنين للخطر.
قال الداخلية في بيان لها اليوم الثلاثاء: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) يتضمن قيام عدد من قائدى الدراجات النارية وإحدى مركبات «التوك توك» بحركات إستعراضية والسير بسرعات عالية بأحد شوارع مدينة شبراخيت بالبحيرة معرضين حياة المواطنين للخطر والتسبب في تعطيل الحركة المرورية».

وأضافت: «بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية في البحيرة من تحديد مرتكبى الواقعة 3 أشخاص مقيمين شبراخيت، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم 2 دراجة نارية دون لوحات ومركبة توك توك المستخدمين في الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقيادتهم الدراجتين ومركبة «التو توك» دون ترخيص، وقيامهم بتصوير مقطع الفيديو وعرضه على موقع التواصل الإجتماعى بهدف تحقيق نسب عالية من المشاهدات من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعى ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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