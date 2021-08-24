«زي النهارده».. وفاة الرئيس العراقي عبدالرحمن عارف 24 أغسطس 2007

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كان عبدالرحمن عارف، ثالث رئيس للعراق، وظل يشغل منصبه في الفترة من 16 أبريل 1966 إلى 17 يوليو 1968، وقد جاء خلفا لشقيقه عبدالسلام عارف، وهو مولود في عام 1916، وكان قد التحق بالكلية العسكرية في 1936،وتخرج فيها،وكان أحد ضباط حركة أوثورة يوليو 1958، وظل في الجيش من 1958 إلى 1966،وتدرج في المناصب العسكرية حتى صار لواء وشغل عدة مناصب عسكرية مهمة، وفى 1962 أحيل إلى التقاعد، وأعيد ثانية في 8 فبراير 1963، وأسندت إليه مهمة قيادة الجيش العراقى حتى 13 أبريل 66،عندما احترقت وهوت الهليكوبتر المقلة عبدالسلام فوق البصرة، وكان عبدالرحمن في موسكو فاستدعى، ولم يكن يعلم أنه مطلوب لتولى الرئاسة خلفا لشقيقه حيث أجمع القياديون في الوزارة على اختياره رئيسا للجمهورية.كان الرئيس عبدالرحمن عارف شخصية متسامحة يحاول إرضاء جميع التيارات، ولم تكن لفترة حكمه أي سياسة مميزة إلابعض الإنجازات المحدودة على صعيد إكمال ما بدأه أخوه بمجال العمران ومجال التسليح،وأسس المجلس الرئاسى الاستشارى الذي ضم عدداً من رؤساء الوزراءالسابقين،والذى كان بعضهم من خصومه،كما أسهم في حرب الاستنزاف 1967بقطعات كبيرة كانت رابضة بالأردن على خط المواجهة واستقبل عدداً من القطعات العسكريةوالأسراب الجويةالمصرية للقيام بعمليات عسكريةانطلاقا من الأراضى العراقيةمن ضمنهاعملية إيلات،لكنه قرب ضباط عشيرته فسلمهم الحرس الجمهورى والمخابرات العسكرية ،دون أن يدرى أن بعضهم مخترق من المخابرات الأجنبية التي أرادت إجهاض محاولات عارف في تعزيز الجبهة الشرقية إلى الحدود القصوى، ومن هؤلاء المخترقين كان عبدالرزاق النايف، وكيل رئيس المخابرات العسكرية، الذي نسق مع بعث اليمين بزعامة أحمد حسن البكر للإطاحة بعارف في حركة 17 يوليو 1968 التي اشترك فيهاعددمن الضباط والسياسيين وبقيادة حزب البعث حيث داهموا الرئيس في القصر الجمهورى وأجبروه على التنحى مقابل ضمان سلامته فوافق واشترط ضمان سلامة ابنه، الذي كان ضابطا في الجيش وتم إبعاده إلى اسطنبول وبقى منفيا هناك حتى عاد لبغداد في أوائل الثمانينيات، بعدأن أذن له الرئيس السابق صدام حسين بالعودة إلى أن توفى «زي النهارده»في 24 أغسطس 2007 في عمان.