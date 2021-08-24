«زي النهارده».. وفاة زعيم الأمة سعد زغلول 23 أغسطس 1927

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار



في يوليو 1860 وفى قرية إبيانة التابعة لمديرية الغربية (محافظة كفر الشيخ حاليًا)،ولد الزعيم سعد زغلول وكان والده رئيس مشيخة القرية،وحين توفى الأب كان سعد زغلول يبلغ من العمر خمس سنوات، فنشأ يتيما هو وأخوه أحمد فتحى زغلول،وتعلم على يد جمال الدين الأفغانى والشيخ محمد عبده، وحصل على ليسانس الحقوق وتم تعيينه بالحكومة إلا أنه فصل بسبب تأييده الثورة العرابية،وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وتبخرالوعود البريطانيةلمصربنيل استقلالها خطرت لسعد زغلول وبعض رفاق النضال الوطنى فكرة تأليف وفد مصرى للدفاع عن القضية المصرية عام 1918 والمطالبة بالاستقلال في مؤتمر باريس، وتشكل الوفد المصرى الذي ضم سعد زغلول ومصطفى النحاس ومكرم عبيد وعبدالعزيز فهمى وعلى شعراوى وأحمد لطفى السيد وآخرين،ولما ووجهوا بأنهم لا يمثلون الشعب المصرى ابتكر الوفد فكرة التوكيلات الشعبية جاء فيها:«نحن الموقعين على هذا قد أنبنا عنا حضرات: سعد زغلول و.و. و..في أن يسعوا بالطرق السلمية المشروعة حيثما وجدوا للسعى سبيلاً في استقلال مصر تطبيقاً لمبادئ الحرية والعدل التي تنشر رايتها دولة بريطانيا العظمى»واعتقل سعد زغلول ونفى إلى جزيرة مالطة بالبحر المتوسط مع مجموعة من رفاقه في 8 مارس 1919،واندلعت ثورة 1919التى أكدت زعامة سعد زغلول واضطرت إنجلترا إلى الإفراج عن سعد ورفاقه وإعادتهم من المنفى، وسمحت إنجلترا للوفد المصرى برئاسة سعد زغلول بالسفر إلى مؤتمر الصلح في باريس ليعرض قضية استقلال مصرولم يستجب أعضاء مؤتمر الصلح بباريس لمطالب الوفد المصرى، واشتعلت الثورة من جديد وألقى الإنجليز القبض على سعد مجددا ونفى مرة أخرى لجزيرة سيشل، وتأججت الثورة وفشلت إنجلترا في مواجهتها وعاد سعد ورفاقه من المنفي وفي انتخابات 1924حقق الوفد فوزا كاسحا وتشكلت الحكومة الوفدية برئاسة سعد زغلول إلى أن توفى «زي النهارده»فى23 أغسطس 1927، ثم نقل رفاته لاحقا ليدفن في ضريحه الذي شيد عام 1931 ويقع على بعد خطوات من بيته (بيت الأمة)، وقد اختارت حكومة عبدالخالق ثروت وأعضاء حزب الوفد الطراز الفرعونى حتى يصير مزارا لكل المصريين والأجانب أيضا، وكان سعد زغلول قد اشترى الأرض المقام عليها الضريح عام 1925 ليقيم عليها ناديا سياسيا لحزب الوفد، كما أقامت حكومة عبدالخالق ثروت تمثالين له أحدهما بالقاهرة والآخر بالإسكندرية وقد قام بتصميم الضريح المعمارى مصطفى فهمى كما أشرف على بنائه.