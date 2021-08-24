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انحنى الإعلامي يوسف الحسيني على الهواء شكرا للقيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي بعد إعادة أعضاء الجالية المصرية في أفغانستان إلى أرض الوطن.

وقال يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المعروض على القناة الأولى المصرية: «تم إعادة الجالية المصرية في أمان وسلام، وسط إجراءات احترازية وطبية».

وأضاف: «43 مصريا إجمالي أعضاء الجالية المصرية في أفغانستان جرى إعادتهم إلى أرض الوطن دون انتقاص، جميعهم عادوا لأرض الوطن بسلام وأمان».

وتابع قائلًا: «هذا المشهد يستوجب الانحناء محبة وتقديرا للرئيس عبدالفتاح السيسي والوزير عباس كامل ورجال المخابرات المصرية وكل من عمل على هذا الملف».

ووقف «الحسيني» في استديو البرنامج وانحنى على الهواء، وقال: «شكرا دون أي مجاملة لأن من 20 مكناش هنشوف ده، أو بالأدق كان هيبقى في صعوبة نشوفه».

وأضاف: «المصريين يتجمعوا والطيارة تنزل في مطار كابول وتجيب ولاد مصر يرجعوا بمنتهى الكرامة والإنسانية والسلام لأرض الوطن، دي محصلتش زمان».

وختم قائلًا: «المصري في باريس مثل المصري في كابول، ابتسم فأنت في الجمهورية الجديدة، ابتسم فأنت في دولة 3 يونيو، قل تحيا مصر من قلبك، مش عيبة».

كانت القيادة العامة للقوات المسلحة، وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدرت أوامر بإرسال طائرة عسكرية لإعادة الجالية المصرية البعثة الأزهرية ومسؤولي السفارة المصري من أفغانستان على متن طائرة عسكرية مصرية.

وقالت القوات المسلحة إن «التجهيزات على أعلى مستوى بتوفير تأمين طبي وإداري لنقلهم».

المصريون العائدون من أفغانستان

المصريون العائدون من أفغانستان

المصريون العائدون من أفغانستان

المصريون العائدون من أفغانستان

المصريون العائدون من أفغانستان

المصريون العائدون من أفغانستان

المصريون العائدون من أفغانستان

المصريون العائدون من أفغانستان

المصريون العائدون من أفغانستان

المصريون العائدون من أفغانستان