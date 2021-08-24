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الرئيس التونسي يمدد تعليق اختصاصات البرلمان ورفع حصانة أعضائه لإشعار آخر

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الرئيس التونسي يمدد تعليق اختصاصات البرلمان ورفع حصانة أعضائه لإشعار آخر الرئيس التونسي يمدد تعليق اختصاصات البرلمان ورفع حصانة أعضائه لإشعار آخر

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أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، قبل قليل، أن رئيس الدولة سيتوجّه، في الأيام القادمة، ببيان إلى الشعب التونسي.

ومن المنتظر أن يعلن سعيد خلال الساعات القادمة عن رئيس الجديد. ويتزامن ذلك مع انتهاء مهلة 30 يوما من تفعيل المادة 80 من الدستور التونسي التي اتخذ فيها سعيد الإجراءات الاستثنائية مجمداً عمل البرلمان.

وكان الرئيس قيس سعيّد قد أعلن يوم 25 يوليو الماضي عن قرار تجميد عمل البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة، وإقالة الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية بنفسه، في تدابير أكد أنها ضرورية لإنقاذ مؤسسات الدولة.

المصرى اليوم

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