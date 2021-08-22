مستشارة إدارة الثروات بأمريكا: نجمع تبرعات لمساعدة المصريين في «حياة كريمة»

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كشفت ليلى بنس مستشارة إدارة الثروات بالولايات المتحدة الأمريكية، عن التعاون مع وزارة الدولة للهجرة من أجل مساعدة المصريين في الريف والقرى ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وأضافت «بنس» خلال مداخلة هاتفية، على فضائية «TeN»، الأحد، أنه «نهدف إلى جمع تبرعات من المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية لمساعدة المصريين داخل الدولة المصرية»، لافتة إلى أنه «سيتم عقد اجتماعًا يوم 25 سبتمبر الجاري عبر موقع zoom للكشف عن التفاصيل».

وتابعت:«سنقدم تبرعات من المصريين في أمريكا منها بناء مدرسة بالريف المصري لتعليم السيدات والأطفال، بالإضافة إلى أنه لدينا مشروع عبارة عن توفير «أتوبيسات» عبارة عن فصول متنقلة داخل القرى لتعليم الأولاد ومحو الأمية، حيث نستهدف توفير كل أدوات التعليم المختلفة داخل «الأتوبيس».

وأشارت «بنس» إلى أن المؤسسة تهدف لجمع تبرعات مالية وذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة».