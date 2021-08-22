أخبار عاجلة

تامر النحاس يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم دجلة -
بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار» -
دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد» -
حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه» -
«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981 -
«زي النهارده».. وفاة الفنان والمخرج السيد بدير 30 أغسطس 1986 -
«زي النهارده».. وفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ 30 أغسطس 2006 -
طاهر أبو زيد ينفي تصريحات منسوبة إليه بشأن أحداث تسليم درع الدوري -
حمادة أنور يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك -
حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ليون يتعاقد مع جناج ليفربول رسمياً

Print
ليون يتعاقد مع جناج ليفربول رسمياً ليون يتعاقد مع جناج ليفربول رسمياً

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

نجح نادي أولمبيك ليون الفرنسي في الحصول على خدمات السويسري شيردان شاكيري لاعب ليفربول الإنجليزي في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالا الصيفية.

وأصدر النادي بياناً رسمياً جاء فيه «يسعد نادي أولمبيك ليون بالتوصل إلى اتفاق مبدئي مع لنادي ليفربول بخصوص التعاقد مع الجناح الهوجمي السويسري شيردان شاكيري الذي تميز في مواجهة منتخب فرنسا في الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الأوروبية».

ومن المفترض أن يصل شاكيري إلى فرنسا اليوم وسيخضع للكشف الطبي غدًا الأثنين وسيتم الإعلان عن الصفقة رسمياً بعد توقيع العقود.

ويمتلك الدولي السويسري صاحب الـ29 مسيرة مميزة حيث خاض عدة تجارب كان أبرزها مع ليفربول الذي شارك معه في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا كما لعب 96 لقاء دولي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تامر النحاس يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم دجلة

تامر النحاس يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم دجلة

بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار»

بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار»

دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد»

دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد»

حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه»

حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه»