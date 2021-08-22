ليون يتعاقد مع جناج ليفربول رسمياً

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نجح نادي أولمبيك ليون الفرنسي في الحصول على خدمات السويسري شيردان شاكيري لاعب ليفربول الإنجليزي في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالا الصيفية.

وأصدر النادي بياناً رسمياً جاء فيه «يسعد نادي أولمبيك ليون بالتوصل إلى اتفاق مبدئي مع لنادي ليفربول بخصوص التعاقد مع الجناح الهوجمي السويسري شيردان شاكيري الذي تميز في مواجهة منتخب فرنسا في الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الأوروبية».

ومن المفترض أن يصل شاكيري إلى فرنسا اليوم وسيخضع للكشف الطبي غدًا الأثنين وسيتم الإعلان عن الصفقة رسمياً بعد توقيع العقود.

ويمتلك الدولي السويسري صاحب الـ29 مسيرة مميزة حيث خاض عدة تجارب كان أبرزها مع ليفربول الذي شارك معه في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا كما لعب 96 لقاء دولي.