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استشاري علاقات: الرجل الرافض لنزول زوجته للعمل «تعيس»

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استشاري علاقات: الرجل الرافض لنزول زوجته للعمل «تعيس» استشاري علاقات: الرجل الرافض لنزول زوجته للعمل «تعيس»

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قال أحمد بدوي، استشاري العلاقات الأسرية، إن شريحة الرجالة التي ترفض عمل المرأة أصبحت قليلة للغاية، مشيرًا إلى أن معظم الرجالة التي ترفض عمل الزوجة، تعيش في «تعاسة»، وعليه أن يحاور زوجته ويقنعها بعدم العمل، أو يقتنع بنزولها إلى سوق العمل.

وأضاف «بدوي»، خلال حواره مع الإعلاميين بدرية طلبة وهند رضا وعامر طاهر، ببرنامج «الستات عايزة إيه»، المذاع على فضائية «mix»، مساء الأحد، أن الرجل القوي هو الشخص الوحيد الذي يقبل أن ترأسه زوجته في العمل، معقبًا: «دا بيكون راجل سوي جدًا، الراجل السوي هو اللي يفرح بنجاح زوجته زي نجاح بنته».

وأضاف أن المرأة العاملة عليها ألا تخسر أنوثتها بسبب العمل، معقبة: «فقدان الأنوثة خطر كبير على الحياة الزوجية، ويماثل فقدان الرجل رجولته، وقيمة المرأة في أن تكون ست».

المصرى اليوم

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