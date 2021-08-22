«خدمة أفضل وسعر أقل عن ما يدفع للبلطجية».. تفاصيل قانون «السايس» الجديد

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قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن المشهد الواقع حاليا في شوارع عواصم المحافظات يتم خارج نطاق الدولة ويبرز سيطرة بلطجية وسياس على الأرصفة بوضع حجارة وحديد لحجز أماكن ركن سيارات المواطنين للحصول على مقابل مادي.

وأضاف «السجيني» خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، الأحد، أن الواقع الموروث صعب والمواطن فرط في حقه بشراء شقق دون جراجات وفرط في حقه مرة أخرى بدفع مبلغ مالي لحجز مكان لسيارته.

وتابع: «استبدال الطوبة بنظام وباركود سيلقى ترحيب خاصة أنه سيتم تقديم خدمة أفضل مع سعر أقل أو على الأقل مساوي لما كان يدفعه المواطن للبلطجية وسيتم استغلال الأموال لتهيئة الشوارع الداخلية ونحن نعمل على حماية المواطن من ابتزاز السايس في الشارع»، مشيرًا إلى أنه «سيتم البدء بالمناطق الراقية والشوارع الرئيسية والتجارية والتي تشهد تشوهات تحتل الشارع وسنعمل على تحسين الخدمة والنسق العمراني وحل أزمة المرور من خلال قانون عمل السايس».

واستكمل النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قائلًا: «محافظة القاهرة قامت بحصر المناطق والشوارع الرئيسية وشملت 66 شارع و16 ساحة»، مشيرًا إلى أن «وزير التنمية المحلية يتفق مع الانتقادات الموجهة في تطبيق قانون تنظيم عمل السايس ووعد بمراجعة إجراءات تطبيق قانون تنظيم عمل السايس لتلافي السلبيات»، مؤكدًا أن «قانون التصالح منح درس للجميع ويجب قبل البدء في تطبيق قانون السايس أن يتم مناقشة كل التفاصيل ولابد من مراعاة البعد الاقتصادي في بداية تطبيق قانون عمل السايس».