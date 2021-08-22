أسوان : زيادة حجم الاستثمارات بمبادرة «مشروعك» 100%

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أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن زيادة حجم الاستثمارات المالية للقروض الممنوحة للشباب بمبادرة «مشروعك» إلى 100 % للعام الحالي 2021 بواقع 103.8 مليون جنيه لمدة 6 أشهر فقط مقارنة بالعام الماضى 2020 والتي وصلت إلى 100 مليون جنيه لمدة 12 شهرا، وأيضاً بزيادة بنسبة 200 % عن عام 2019 التي وصلت إلى 55.8 مليون جنيه على مدار العام بالكامل.

جاء ذلك أثناء عرض المهندسة أمانى بدر مدير مشروعك بالمحافظة تقريراً مفصلاً عن مشروعات المبادرة على محافظ أسوان الذي أشار إلى أن حجم المشروعات للعام الحالي 2021 وصل في الفترة من يناير وحتى يونيو إلى 359 مشروع متنوع ساهم في توفير 1077 فرصة عمل، مؤكداً على أن ثمار مبادرة مشروعك الرائدة تجسد معانى وقيم الإرادة والكفاح والعمل لأبناء أسوان ليكونوا نماذج مشرفة نفتخر بها جميعاً.

أوضح: نجحت المبادرة منذ إنطلاقها في إبريل 2015 وحتى يونيو 2021 في تمويل 5250 مشروع باستثمارات وصلت إلى 794.5 مليون جنيه مولت مما ساهم في توفير أكثر من 21 ألف فرصة عمل للشباب. وقدم اللواء أشرف عطية شكره للبنوك الوطنية المشاركة بهذه المبادرة والتي نطالبها بإستكمال رسالتها من خلال تقديم المزيد من التسهيلات والتيسيرات وتذليل العقبات الإدارية لفتح المجال أمام شبابنا للحصول على قروض ميسرة وبضمانات بسيطة، مقدماً شكره للشباب المكافح الذي لم ينتظر الوظيفة الميرى المحدودة الدخل والطموح وسعوا للنهوض بأنفسهم وبوطنهم بأفكار بناءة وهادفة، وإستثمار طاقاتهم الكامنة في أعمال مفيدة بمشروعات تعود بالخير عليهم وعلى المجتمع الأسوانى.