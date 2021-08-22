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أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، قرار بمد فترة التصفية الموسمية الثانية لعام 2021 (الأوكازيون الصيفي) إلى ‏‏15 من سبتمبر القادم، وأكد وزير التموين أن الهدف من مد الأوكازيون إتاحة الفرصة امام ‏المواطنين لشراء احتياجاتهم والاستفادة من التخفيضات التي تصل في البعض ‏منها إلى 50 %، مشيرا إلى أن الأوكازيون يساهم في تنشيط التجارة الداخلية.

‏ونص القرار الصادر من وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، بتاريخ 21/8/2021 على استمرار المحلات المشاركة في ‏عرض ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفيات مقترناً به بيان الثمن الفعلي ‏الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق للتصفية.

أكد عبدالمنعم خليل، القائم بأعمال رئيس قطاع التجارة ‏الداخلية، أن عدد المحال التي شاركت في الأوكازيون حتى الآن وصل إلى ‏‏3075 محال تنوعت ما بين محال الملابس، والأدوات المنزلية، والأحذية‏، وأشار إلى أنه قد تم تحرير 514 محضر عدم إعلان، والعمل بدون تصريح في ‏الأوكازيون، وأوكازيون وهمي.

‏وأشار خليل، وزير التموين والتجارة الداخلية، شدد على تسير ‏حملات يوميا للمحال المشاركة التأكد من جوده السلع المعروضة، وكذلك وضع ‏سعرين مؤكدا وجود تنسيق كامل بين الأجهزة الرقابية بالوزارة، ومديريات ‏التموين في ذلك للتأكد من التخفيضات الموجودة والالتزام بها.‏