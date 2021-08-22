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أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار بمد فترة التصفية الموسمية الثانية لعام 2021 (الأوكازيون الصيفي) إلى 15 من سبتمبر القادم، وأكد وزير التموين أن الهدف من مد الأوكازيون إتاحة الفرصة امام المواطنين لشراء احتياجاتهم والاستفادة من التخفيضات التي تصل في البعض منها إلى 50 %، مشيرا إلى أن الأوكازيون يساهم في تنشيط التجارة الداخلية.
ونص القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية، بتاريخ 21/8/2021 على استمرار المحلات المشاركة في عرض ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفيات مقترناً به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق للتصفية.
أكد عبدالمنعم خليل، القائم بأعمال رئيس قطاع التجارة الداخلية، أن عدد المحال التي شاركت في الأوكازيون حتى الآن وصل إلى 3075 محال تنوعت ما بين محال الملابس، والأدوات المنزلية، والأحذية، وأشار إلى أنه قد تم تحرير 514 محضر عدم إعلان، والعمل بدون تصريح في الأوكازيون، وأوكازيون وهمي.
وأشار خليل، وزير التموين والتجارة الداخلية، شدد على تسير حملات يوميا للمحال المشاركة التأكد من جوده السلع المعروضة، وكذلك وضع سعرين مؤكدا وجود تنسيق كامل بين الأجهزة الرقابية بالوزارة، ومديريات التموين في ذلك للتأكد من التخفيضات الموجودة والالتزام بها.