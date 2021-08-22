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أشعر بضيق تنفس.. مريضة توضح معاناتها مع السمنة المفرطة

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أشعر بضيق تنفس.. مريضة توضح معاناتها مع السمنة المفرطة أشعر بضيق تنفس.. مريضة توضح معاناتها مع السمنة المفرطة

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قالت طعمة عاطف، مريضة سمنة مفرطة، إنها تعاني من أمراض السمنة وتوابعها وصعوبة الحركة، حيث أن السمنة تؤثر على حركتها وفقرات ظهرها وأطرافها بشكل كبير، مما يعوقها في ممارسة حياتها، مشيرة إلى أنها من محافظة الغربية من طنطا وخاضت رحلة إنقاص الوزن مع أكثر من طبيب، ولكنها لم توفق على الإطلاق.

وأضافت «عاطف»، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج «حلو الكلام»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن وزنها يبلغ 140 كيلو وعمرها 28 سنة ومنذ 7 سنوات تعاني من الوزن خاصة بعد ولادة أول طفل، مشيرة إلى أنها ظلت تتناول عدد من الأدوية المختلفة لكي يكون هناك طفل آخر؛ ولكن كثرة هذه الأدوية أحدثت لديها مشاكل كثيرة خاصة في الغدد الليمفاوية؛ إلى جانب الإصابة بمرض السكر؛ حيث أنني تزوجت منذ 16 عاما وبعد الزواج ظل يزيد الوزن إلى أن أصبح كل شىء لدي أمارسه بصعوبة كبيرة.

وتابعت: “أتناول الطعام ولا أتحرك على الإطلاق وحركتي من خلال السيارة، مشيرة إلى أن كل وجباتها بها سعرات حرارية عالية جدا”، موضحة أنها أصيبت بزيادة الوزن منذ شهرين فقط، مشيرة إلى أنها تعاني من ضيق التنفس وقررت أجري جراحة السمنة لكي أمارس حياتي بشكل طبيعي لكي اتنفس بشكل طبيعي وامشي لأنني لم أعد أستطيع ممارسة المشي على الإطلاق بسبب السمنة.

المصرى اليوم

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