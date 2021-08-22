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21 قتيلا على الأقل و50 مفقودا في فيضانات اجتاحت تينيسي الأمريكية

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21 قتيلا على الأقل و50 مفقودا في فيضانات اجتاحت تينيسي الأمريكية 21 قتيلا على الأقل و50 مفقودا في فيضانات اجتاحت تينيسي الأمريكية

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قالت السلطات اليوم الأحد إن 21 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم وفُقد 50 آخرون بعد اجتياح فيضانات عارمة مناطق بولاية تينيسي الأمريكية.

وأكد مسؤول بمكتب قائد شرطة مقاطعة همفريز عدد القتلى والمفقودين وقال إن السلطات تقوم بعمليات بحث من منزل إلى منزل في المنطقة.

وتسبب هطول الأمطار بغزارة حتى بلغ منسوب المياه في بعض المناطق 43 سنتيمترا في حدوث فيضانات جارفة بعد ظهر يوم السبت وفي المساء.

وكانت أشد المناطق تضررا بلدة ويفرلي التي تقع على بعد 88 كيلومترا إلى الغرب من ناشفيل عاصمة الولاية. وتسببت الفيضانات في استحالة السكن في مئات المنازل بالمنطقة.‭ ‬

المصرى اليوم

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