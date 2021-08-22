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البرلمان العربي يحذر من تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية من هجماتها ضد المدنيين في خميس مشيط

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البرلمان العربي يحذر من تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية من هجماتها ضد المدنيين في خميس مشيط البرلمان العربي يحذر من تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية من هجماتها ضد المدنيين في خميس مشيط

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أدان البرلمان العربي، الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية اليوم بإطلاق طائرة مسيرة على مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية ، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته والتدخل الفوري والعاجل لردع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران والكف عن استهدافها المتكرر للمدنيين في المملكة العربية السعودية.

وحذر البرلمان العربي، من استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية لهجماتها ضد المدنيين الأبرياء وتعريض حياتهم للخطر، معتبرا أن مثل هذه الاعتداءات المتكررة تمثل جرائم حرب وانتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، مجددا تضامنه ووقوفه التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ضد أي اعتداء أو تهديد يطال أمنها.

المصرى اليوم

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