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141 ألف ريال قيمة صقرَيْن في الليلة التاسعة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

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141 ألف ريال قيمة صقرَيْن في الليلة التاسعة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 141 ألف ريال قيمة صقرَيْن في الليلة التاسعة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور
تم بيع الصقر "جير بيور" من مزرعة "جيم ويلسون فالكونز" بـ116 ألف ريال

141 ألف ريال قيمة صقرَيْن في الليلة التاسعة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

أُقيم أمس الأحد الليلة التاسعة من المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره بملهم شمال الرياض حتى الخامس من سبتمبر المقبل، بمشاركة أفضل مزارع إنتاج الصقور من مختلف أنحاء العالم، وتم خلالها بيع صقرَيْن بمبلغ 141 ألف ريال.

وتفصيلاً، جاءت البداية مع "قرموشة جير" من مزرعة "نورث وودز وبلد" الأمريكية، وتم البيع بمبلغ 25 ألف ريال، فيما اشتعلت المنافسة على الصقر الثاني "جير بيور" من مزرعة "جيم ويلسون فالكونز" الكندية؛ إذ بدأت المزايدة بـ70 ألف ريال، قبل أن يتم البيع بمبلغ 116 ألف ريال.

وكانت المزرعة الكندية قد خطفت الأضواء من خلال بيع أغلى صقر في المزاد حتى الآن بمبلغ 350 ألف ريال، وهو جير بيور (سوبر وايت) بعرض 18.5 إنش راهي، وطوله كذلك 18.5 إنش، ووزنه 1600 جرام.

ويجمع المزاد لأول مرة نخبة من أفضل المزارع في العالم من 14 دولة، ويحتوي على معارض مصاحبة لكل المزارع المشاركة، كما يضم العديد من الأجنحة الخاصة بمنتجات الصقور وأغذيتها وأدويتها.

141 ألف ريال قيمة صقرَيْن في الليلة التاسعة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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