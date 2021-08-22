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البرلمان العربي يدين إطلاق "الحوثي" طائرة مسيرة على خميس مشيط

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البرلمان العربي يدين إطلاق "الحوثي" طائرة مسيرة على خميس مشيط البرلمان العربي يدين إطلاق "الحوثي" طائرة مسيرة على خميس مشيط
طالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لردع تلك الميليشيا

البرلمان العربي يدين إطلاق

أدان البرلمان العربي الهجوم الذي نفّذته ميليشيا الحوثي الإرهابية، الأحد، بإطلاق طائرة مسيرة على مدينة خميس مشيط، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته، والتدخل الفوري والعاجل لردع تلك الميليشيا المدعومة من إيران، والكف عن استهدافها المتكرر للمدنيين في المملكة العربية .

وتفصيلاً، حذر البرلمان العربي في بيان له اليوم، من استمرار تصعيد الميليشيا لهجماتها ضد المدنيين الأبرياء، وتعريض حياتهم للخطر، معتبرًا أن مثل هذه الاعتداءات المتكررة تمثّل جرائم حرب وانتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية.

وجدد البرلمان العربي تضامنه ووقوفه مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ضد أي اعتداء أو تهديد يطول أمنها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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