لابورتا: سيدة ستترأس برشلونة بعد أقل من 10 سنوات

★ ★ ★ ★ ★

" وكالة أخبار المرأة "

قال خوات لابورتا رئيس برشلونة، إن النادي الكتالوني سيكون تحت رئاسة سيدة خلال 10 سنوات .

وقال لابورتا في حوار سيبث عبر قناة "TV3" ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية مقتطفات منه: "الالتزام تجاه المجتمع هو أحد ركائز برشلونة مؤكداً على الدور المتنامي للمرأة في برشلونة، بعدما حقق فريق السيدات لقب دوري أبطال أوروبا.

وأضاف: "لن نأخذ وقتًا طويلًا لرؤية امرأة تترأس برشلونة، في أقل من عشر سنوات من الممكن أن يحدث ذلك".

وقال: "أعتقد أن رئيسة النادي ستكون إيلينا فورت (المتحدثة باسم مجلس الإدارة)".

بالإضافة إلى ذلك، اعترف لابورتا بأن "المشاريع بدون روح لا تصنع التاريخ".

أما بالنسبة لوباء كورونا، فأكد: "جعلنا نقدر الأشياء التي اعتبرناها غير ذات صلة".