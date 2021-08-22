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لابورتا: سيدة ستترأس برشلونة بعد أقل من 10 سنوات

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لابورتا: سيدة ستترأس برشلونة بعد أقل من 10 سنوات لابورتا: سيدة ستترأس برشلونة بعد أقل من 10 سنوات
" وكالة أخبار المرأة "

قال خوات لابورتا رئيس برشلونة، إن النادي الكتالوني سيكون تحت رئاسة سيدة خلال 10 سنوات .
وقال لابورتا في حوار سيبث عبر قناة "TV3" ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية مقتطفات منه: "الالتزام تجاه المجتمع هو أحد ركائز برشلونة مؤكداً  على الدور المتنامي للمرأة في برشلونة، بعدما حقق فريق السيدات لقب دوري أبطال أوروبا.
وأضاف: "لن نأخذ وقتًا طويلًا لرؤية امرأة تترأس برشلونة، في أقل من عشر سنوات من الممكن أن يحدث ذلك".
وقال: "أعتقد أن رئيسة النادي ستكون إيلينا فورت (المتحدثة باسم مجلس الإدارة)".
بالإضافة إلى ذلك، اعترف لابورتا بأن "المشاريع بدون روح لا تصنع التاريخ".
أما بالنسبة لوباء كورونا، فأكد: "جعلنا نقدر الأشياء التي اعتبرناها غير ذات صلة".

وكالة أخبار المرأة

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