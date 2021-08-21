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كشري: سنحافظ على شرف المهنة في مباراة رغم الهبوط

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كشري: سنحافظ على شرف المهنة في مباراة الزمالك رغم الهبوط كشري: سنحافظ على شرف المهنة في مباراة رغم الهبوط

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علق أحمد كشري، المدير الفني لفريق الإنتاج على هبوط فريقه لدوري القسم الثاني.

وقال كشري في تصريحات متلفزة: «الإنتاج الحربي عاني من ظروف صعبة، وأشكر اللاعبين والجهاز المعاون على الروح والأداء في الدور الثاني من المسابقة».

وواصل: «عقدي مستمر مع الإنتاج الحربي حتي الموسم القادم، وقرار استمراري مع الفريق في يد الإدارة».

وأكمل: «(الحكم العدوي) تحدث معي بشكل غير لائق في مباراة الاتحاد وقالي هطردك، قولتله انا مش عامل حاجة».

واستطرد تصريحاته: «تعرضت للإيقاف أمام بعد طردي في مباراة الاتحاد، كما حصل 4 لاعبين من فريقي على إنذارات لا أساس لها من الصحة».

وأنهى كشري: «من المؤكد أن هبوط الفريق سيؤثر سلبيا على دوافع ومعنويات اللاعبين أمام الزمالك.. لكننا سنحاول تقديم أفضل ما لدينا حفاظا على شرف المهنة».

المصرى اليوم

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