معلق إماراتي: سأشاهد جميع المباريات التي يديرها محمود البنا «حكم مش طبيعي»

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داعب الاماراتي عامر عبدالله، المعلق الرياضي بقنوات أبوظبي، الحكم المصري محمود البنا، والذي يدير نهائي البطولة العربية للأندية «كأس الملك محمد السادس» الجاري الآن بين اتحاد جدة السعودي والرجاء البيضاوي المغربي.

ويستمر التعادل بنتيجة 4/4 بين الاتحاد والرجاء مع الدقائق الأخيرة من عمر المباراة المثيرة.

وقال عامر عبدالله: «كل مباراة يديرها محمود البنا نشاهد فيها 8 أهداف و4 لكل فريق».

وأكمل: «سأشاهد جميع مباريات الدوري المصري التي يديرها البنا طالما باتت نتيجة 4/4 والإثارة والمتعة حاضرة مع صافرته، إنه حكم غير طبيعي».