الموت يفجع الفنان محمد رمضان

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أعلن محمود رمضان شقيق الفنان محمد رمضان وفاة حماة شقيقه، والدة نسرين عبدالفتاح، مشيرا إلى تشييع الجثمان غدا الأحد إلى مقابر العائلة والعزاء بجامع الحمدية الشاذلية.

أكد محمود رمضان في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «سيتم تشيع جثمان الراحلة غدا إلى مقابر العائلة، وسيقام العزاء الأحد في الحامدية الشاذلية عقب صلاة المغرب».

كان محمد رمضان أحيى مساء أمس الجمعة واحدة من أضخم الحفلات الغنائية الاستعراضية بمواصفات لايف عالمية في الساحل الشمالي، بحضور عشرات الآلاف من الجمهور من مختلف الأعمار والجنسيات العربية وبعض الجنسيات الأوربية.

حرص رمضان في بداية فقرته على تحية الجمهور لحفاوة استقباله قائلا: «أنتم اللي عملتوا الاختراع.. أنا ممثل مش مطرب بس أنتم اللي عملتوا مني مطرب له أعلى نسبة استماع».. ثم واصل الحفل بمزيد من الأغان الاستعراضية منها «ثابت»، «أقوى كارت» و«الملك»، «يا حبيبي»، «أنا جدع» و«الحفلة».. بالإضافة أغنيته الجديدة «على الله».. وغيرها ممن اشعلت وصلات الرقص المتتالية بين الجمهور طوال الحفل.

كما تخلل الحفل استعراض لأغنية «مصباح علاء الدين» التي قدمها بمشاركة الطفل منذر مهران الذي جسد في كليب الأغنية دور محمد رمضان في طفولته ونال المزيد من إعجاب الجميع خاصة الأطفال. كما قام رمضان بتلبية رغية بعض أفراد الجمهور ممن طالبوه بالجاكيت الذي يرتديه كتذكار وقام بإلقائه لهم.

وقبيل ختام الحفل وجه رمضان كلمة للجمهور قائلا: «نمبر وان هو جمهوري.. وكل أغنية قدمتها بتمثل كل واحد منكم وليس تمجيد لذاتي» وسط هتافات إعجاب الآلاف من محبيه. وتابع «رمضان» موجه الشكر لزوجته أم نجله «علي» وهنأها بعيد ميلادها. واختتم رمضان حفله الذي حمل شعار «أقوى حفل في الساحل» بأغنية الافتتاح «نمبر وان»