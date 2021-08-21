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عمر كمال عبدالواحد: وقعت للزمالك.. ورفضت عرضًا مغريًا من بيراميدز

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عمر كمال عبدالواحد: وقعت للزمالك.. ورفضت عرضًا مغريًا من بيراميدز عمر كمال عبدالواحد: وقعت للزمالك.. ورفضت عرضًا مغريًا من بيراميدز

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أكد عمر كمال عبدالواحد، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، أنه أنهى اتفاقه مع مسؤولي بشأن انضمامه للفريق في الميركاتو الصيفي الجاري.

عمر كمال عبدالواحد، ينتهي تعاقده مع المصري في نهاية الموسم الجاري، وأنهى اللاعب اتفاقه مع مسؤولي نادي الزمالك بشأن انضمامه للفريق الأبيض في الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر.

وقال عمر كمال عبدالواحد، في تصريحات تلفزيونية: «أنهيت كافة التفاصيل الخاصة بانضمامي لنادي الزمالك الموسم المقبل، بعد الجلسة التي جمعتني مع فاروق جعفر»، مضيفًا: «جاهز للتحدي مع الزمالك، ولدي طموحات كبيرة مع الفريق الأبيض في الموسم المقبل».

وأضاف: «كان لدي عرض أخر من نادي بيراميدز، بمقابل مالي أكبر من نادي الزمالك، ولكني فضلت الانضمام للزمالك، لرغبتي في الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا والدوري الممتاز مع الفريق الأبيض في الموسم المقبل».

المصرى اليوم

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