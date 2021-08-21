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جامعة الشارقة تنظم " منتدى المرأة في البحث العلمي " يومي 25 و26 أغسطس

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جامعة الشارقة تنظم " منتدى المرأة في البحث العلمي " يومي 25 و26 أغسطس جامعة الشارقة تنظم " منتدى المرأة في البحث العلمي " يومي 25 و26 أغسطس
الشارقة - " وكالة أخبار المرأة "

 تنظم جامعة الشارقة المنتدى الثاني للمرأة في البحث العلمي تحت عنوان "تعزيز دور المرأة في البحث العلمي والابتكار" تزامنا مع " المؤتمر العالمي السابع للمرأة العربية في الحوسبة " وذلك يومي 25 و26 أغسطس الجاري.
يشارك في المنتدى - الذي يحضره الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة - الدكتورة جيزم أكالين نائب الرئيس المدير العام لشركة "GSK" الخليج، والدكتور سجوريس سجوريدي مدير البرامج البحثية في مركز البحث والتطوير بهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، وفاطمة العوضي الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في "تنفيذ" إحدى الشركات التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني.
يهدف المؤتمر العالمي السابع للمرأة العربية في الحوسبة إلى دعم وإلهام المرأة في مجال الحوسبة، من خلال تشجيعها على المشاركة في المشاريع العالمية في مجال التكنولوجيا إلى جانب توفير منصة لتبادل الأفكار والخبرات وفتح قنوات تواصل وتعاون في المنطقة العربية بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها.
يناقش المؤتمر هذا العام موضوعات بحثية مهمة تغطي مجالات رئيسية مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والروبوتات وريادة الأعمال ودور المرأة في الشركات التقنية الناشئة والفجوة بين الجنسين والاتجاهات الإيجابية والتحديات في هذا المجال.

وكالة أخبار المرأة