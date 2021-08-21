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رويترز: طالبان تقول إنها ستدعو النساء للمشاركة في إدارة البلاد وستستعين بمسؤولين في السابقة

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رويترز: طالبان تقول إنها ستدعو النساء للمشاركة في إدارة البلاد وستستعين بمسؤولين في الحكومة السابقة رويترز: طالبان تقول إنها ستدعو النساء للمشاركة في إدارة البلاد وستستعين بمسؤولين في السابقة
" وكالة أخبار المرأة "

 نقلت وكالة أنباء رويترز عن طالبان أن الحركة ستدعو النساء إلى المشاركة في نشاطات الإدارة الجديدة لأفغانستان، وستعرض مناصب على مسؤولين في السابقة.
ونقلت رويترز عن متحدث باسم طالبان أن الحركة ستعرض على بعض أعضاء الإدارات الأفغانية السابقة مناصب في الحكومة الجديدة.
وأفاد المتحدث، حسب الوكالة، بأن مشاورات تجري الآن بين قادة الحركة والقادة السابقين للبلاد، مضيفا أيضا أنه ستتم دعوة النساء أيضا للمشاركة في أعمال الإدارة الجديدة.
إلى ذلك، صرّح وردك الحنفي، المتحدث باسم طالبان بأن مستقبل النظام الإسلامي في البلاد سيتضح في الأيام المقبلة.

وكالة أخبار المرأة

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