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سيف زاهر يكشف كواليس صراع الأهلي والزمالك على ضم حسام حسن

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سيف زاهر يكشف كواليس صراع الأهلي والزمالك على ضم حسام حسن سيف زاهر يكشف كواليس صراع الأهلي والزمالك على ضم حسام حسن

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كشف الإعلامي سيف زاهر، عن دخول نادي الأهلي والزمالك، في صراع من أجل التعاقد مع حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية: «الأهلي والزمالك، دخلا في صراع من أجل حسم صفقة حسام حسن، نظرًا لرغبتهما في تدعيم خط الهجوم»، مضيفًا: « كان قريبًا من ضم اللاعب، ولكن حدث اختلاف مع المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، حول التفاصيل الخاصة بالصفقة».

وأضاف: «سموحة كان يرغب في الحصول على خدمات مصطفى فتحي، بالإضافة إلى مقابل مالي، من أجل حسم انتقال حسام حسن، للقلعة البيضاء، وهو ما رفضه مسؤولي الزمالك»، مضيفًا: «اللاعب حاليًا ابتعد عن الانضمام إلى صفوف الزمالك».

وأضاف: «الأهلي يسعى لحسم التعاقد مع حسام حسن، خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل تدعيم خط الهجوم».

يُذكر أن الأهلي حسم التعاقد مع كريم فؤاد والموزمبيقي لويس ميكيسوني، جناح سيمبا التنزاني والجنوب إفريقي بيرسي تاو، جناج نادي برايتون الإنجليزي.

المصرى اليوم

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