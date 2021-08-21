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سلبية مسحة بعثة رجال يد الأهلي في المغرب قبل انطلاق كأس الكؤوس الأفريقية

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سلبية مسحة بعثة رجال يد الأهلي في المغرب قبل انطلاق كأس الكؤوس الأفريقية سلبية مسحة بعثة رجال يد الأهلي في المغرب قبل انطلاق كأس الكؤوس الأفريقية

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أجرت بعثة الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، مسحة طبية فور الوصول إلى مطار كازابلانكا، قبل التوجه إلى مدينة مكناس التي تستضيف بطولة كأس الكؤوس الإفريقية، وجاءت نتيجة المسحة سلبية لجميع أفراد البعثة قبل الدخول في فقاعة طبية وفقًا للإجراءات الاحترازية الخاصة بالبطولة.

وكان هاني النجدي، مدير الفريق، قد أكد أن السفير أشرف إبراهيم، سفير في المغرب، حرص على الاتصال بالعامري فاروق رئيس البعثة، من أجل الاطمئنان على كافة الأمور، وأن هناك وفدًا من السفارة كان في استقبال البعثة بمطار كازابلانكا إلى جانب أعضاء لجنة استقبال الوفود المشاركة بالبطولة.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» كلا من: ياسر الرملي رئيس الجهاز، وطارق محروس المدير الفني، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد عادل المدرب العام، ومحمد مصطفى مدرب حراس المرمى، وأحمد القط محللًا فنيًّا، وتامر منيسي مخطط أحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبًا، ومصطفى نجيب إخصائي علاج طبيعي، ومحمد شهير العطار مدلكًا.

أما قائمة لاعبي فريق «رجال يد الأهلي» فتضم كلا من: محمد عصام الطيار وعبدالرحمن طه وعبدالرحمن حميد وعبدالعزيز إيهاب وأحمد راضي وعبدالرحمن فيصل ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد «كاستيللو» وعمر سامي وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف.

وكان فريق «رجال يد الأهلي» قد خاض معسكر إعداد مغلقًا في الإسكندرية تخلله عدد من المباريات الودية في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمنافسة على اللقب.

ويوجد «رجال يد الأهلي» على رأس المجموعة الأولى، إلى جانب أندية فاب الكاميروني وريد ستار الإيفواري وسوكوتو ريما النيجيري، وفقًا لما أسفرت عنه قرعة البطولة التي أجريت في المغرب.

وضمت المجموعة الثانية أندية: وداد سمارة المغربي وإنتر كلوب الأنجولي وجي إس كي الكونغولي واسفا السنغالي.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة يوم ٢٤ أغسطس الجاري وتستضيفها مدينة مكناس المغربية.

المصرى اليوم

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