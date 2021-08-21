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«سماح».. سابع طالبة تنتحر بسبب نتيجة الثانوية العامة

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أقدمت طالبة على الانتحار شنقا بمنطقة كرداسة، بسبب رسوبها في امتحانات الثانوية العامة، وتم نقل جثتها إلى مشرحة زينهم بقرار من النيابة العامة، وقررت انتداب طب شرعي للتأكيد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

كانت قسم شرطة كرداسة تلقي بلاغا بانتحار طالبة داخل غرفة نومها، انتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ وبالفحص عثر على جثة «سماح.م» 18 سنة طالبة بالثانوية العامة ترتدي كامل ملابسها، وتبين وجود حبل حول عنقها.

كشفت التحريات أن المتوفية دخلت في حالة نفسية سيئة بعد رسوبها في امتحان الثانوية العامة، وقالت والدتها إنها دخلت غرفتها صباح اليوم فوجدتها معلقة في سقف الغرفة في حبل.

وطالبت النيابة استدعاء أسرة الطالبة المتوفاة، لسماع أقوالها في الواقعة، وصرحت بدفن الجثة بعد الانتهاء من عملية التشريح في الطب الشرعي.

- صورة أرشيفية

يذكر أن انتحار «سماح فتاة كرداسة» ليست هي واقعة الانتحار الأولي بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 إنما هناك 6 طلاب أقدموا على الانتحار بعد الساعات الأولى خبر رسوبهم في الثانوية العامة.

وأقرأ أيضا.. 6 حالات انتحار بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة بالمحافظات

المصرى اليوم

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