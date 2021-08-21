خالد جلال: مباراة الاتحاد السكندري حياة أو موت

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أعرب خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، عن حزنه الشديد، بعد تعادل فريقه مع غزل المحلة في مسابقة الدوري.

وكان البنك الأهلي تعادل مع غزل المحلة، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال خالد جلال، في تصريحات تلفزيونية: «أنا زعلان جدًا على التعادل مع غزل المحلة، بنضيع مباريات سهلة تحديدًا على ملعب بتروسبورت»، مضيفًا: «كان هناك تراجع في أداء اللاعبين في الربع ساعة الأخيرة من المباراة حيث اعتمادوا على الدفاع، وأنا لم أطلب منهم ذلك».

وأضاف: «خسرنا من قبل أكثر من مباراة في الدقائق الأخيرة، بسبب رجوع اللاعبين للدفاع، وأنا لا أطلب منهم العودة للدفاع، لأن هذه الطريقة انتهت تمامًا»، مشيرًأ: «افتقدنا في مباراة اليوم عناصر هجومية مؤثرة على رأسهم كريم بامبو ومحمد عصام، وهو ما أثر علينا بالسلب».

وتابع:«اللاعبون يعانون من الإرهاق نتيجة ضغط المباريات في الفترة الأخيرة، ولكن مباراة الاتحاد السكندري، المقبلة حياة أو موت، لا بديل لنا عن الفوز بها لضمان البقاء بالدوري».