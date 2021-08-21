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.. اعتقال أشخاص ذبحوا حيوان كنغر وطبخوه

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السعودية.. اعتقال أشخاص ذبحوا حيوان كنغر وطبخوه .. اعتقال أشخاص ذبحوا حيوان كنغر وطبخوه

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أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في ، ضبط عدد من الأشخاص نشروا مقطعا مصورا وهم يطبخون حيوان كنغر، بعد أن ذبحوه.

ونشر شابان مقطع يتحدثان فيه عن مميزات وفوائد لحم الكنغر، وهو ما استدعى استياء السلطات السعودية وتدخلها.

وقال المتحدث باسم المركز الوطني للحياة الفطرية بندر الفالح، إن ذبح حيوان الكنغر «ليس نظاميا»، وإن الجهات المعنية استدعت المسؤولين عن هذا الفعل.

ولفت الفالح في تصريح لقناة «» إلى أن قوانين استيراد الحيوانات تنص على العديد من المخالفات التي يجب الالتفات لها، ومن بينها ذبح الكنغر.

وأشار الفالح إلى أن «تصاريح استيراد الحيوانات تنص على ما يجوز ذبحه منها».

وأكد أن حيوان الكنغر ليس من بين الحيوانات المسموح ذبحها بالنظر إلى أن الكثير منها لا يصلح استخدامه كطعام، وأيضاً لأنها معرضة للانقراض.

ويجري حاليا التحقيق مع المسؤولين عن مقطع الفيديو، ومن المتوقع أن يتم تغريمهم وفقا للنظام القانوني، حسب المتحدث.

المصرى اليوم

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