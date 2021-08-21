وزير: رئيسة بوليفيا السابقة حاولت إيذاء نفسها في السجن

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قال وزير الداخلية البوليفي، إدواردو ديل كاستيلو، إن رئيسة البلاد السابقة جانين آنييز، التي تقضي فترة احتجاز في السجن قبل المحاكمة، «حاولت إيذاء نفسها لكن حالتها مستقرة».

وأضاف في حديثه مع صحيفة «باجينا سيت»: «يؤسفني أن أبلغكم أن السيدة جانين آنييز حاولت إيذاء نفسها في الصباح الباكر، لكننا نعلن أن صحتها مستقرة تماما»، لافتا إلى أن «لديها خدوشا صغيرة في ذراعها، ولا داعي للقلق».

وقبل أشهر، اعتقلت الشرطة آنييز، الرئيسة المؤقتة السابقة للبلاد وقتها، والعديد من الوزراء السابقين.

ويقول ممثلو الادعاء إن المعتقلين شاركوا في انقلاب على الرئيس آنذاك، إيفو موراليس، في عام 2019.